El representante del entrenador rompió el silencio en las últimas horas y confirmó que por el momento seguirá en el equipo.

En las últimas horas comenzó a circular una fuerte noticia sobre el futuro de Efraín Juárez, entrenador de Pumas UNAM, que viene de perder la gran final del futbol mexicano ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

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Según informaron en Claro Sports, el entrenador no iba a continuar en el club universitario porque su próximo objetivo era cumplir el sueño de dirigir en el futbol europeo. Además, señalaron que existían ofertas y acercamientos desde el extranjero para llevárselo después del gran torneo que hizo con Pumas.

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La noticia rápidamente generó muchísima repercusión entre los aficionados auriazules, sobre todo porque el equipo venía de recuperar protagonismo en la Liga MX después de varias temporadas complicadas. Efraín logró meter a Pumas en una final y volvió a ilusionar al club con pelear por títulos importantes.

Sin embargo, poco tiempo después apareció la respuesta de su representante, quien salió a desmentir toda la información y confirmó públicamente que, al menos por ahora, Juárez seguirá siendo entrenador de Pumas.

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A través de su cuenta de X escribió: “Solo para aclarar, Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”.

Pumas UNAM busca renovar el contrato de Efraín Juárez

Actualmente, Efraín Juárez tiene contrato con Pumas hasta diciembre de este año. Después del gran trabajo realizado durante el Clausura 2026, dentro del club consideran que la prioridad es extender su vínculo y asegurar la continuidad del proyecto deportivo.

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