Qué significa la frase en latín con la que Nicolás Larcamón se despidió de Cruz Azul

El Clausura 2026 sigue su curso normal pero en esta fecha entresemana, la Jornada 16 se dio un hecho que no todos esperaban. Cruz Azul decidió dar por terminado el ciclo de Nicolás Larcamón en el quipo tras el empate ante Querétaro de visitante.

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La salida del director técnico argentino de la Máquina Cementera sorprendió a propios y extraños. Tras esto, el propio DT rompió el silencio y se sintió dolido por la situación. Tras los hechos, el técnico se despidió a través de un comunicado en un posteo de Instagram.

Así se despidió: “Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto. Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido; les deseo lo mejor en lo que viene“.

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Además, agregó: “Agradecer también a la directiva por la oportunidad y por el muy buen trato en todo este tiempo. A mi staff, el reconocimiento por su trabajo, entrega y profesionalismo. Y por último agradecer también a toda la afición que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada. Me voy con orgullo y la convicción absoluta de que siempre nos está pasando lo mejor“.

Para cerrar, utilizó una curiosa frase en latín: “Ad astra per Aspera“, que traducida en español significa “Hacia las estrellas a través de lo áspero“. Lejos de significar algo claro, se puede especular sobre las dificultades y las injusticias del trabajo de entrenador en los diferentes clubes que dirigió, o al menos en los Celestes.

¿Cómo fue el ciclo de Nicolás Larcamón en Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Nicolás Larcamón dirigió 47 compromisos en el cuadro de la Ciudad de México, cosechando 22 victorias, 18 empates y 7 derrotas, significando el 59,58% de efectivdad de los puntos. La mejor posición fueron las Semifinales en el Apertura 2025.

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En síntesis