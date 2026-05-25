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Fórmula 1

Con Alex Albon líder: así quedó la tabla del Campeonato de Destructores de la F1 tras el GP de Canadá 2026

El piloto de Williams tuvo que abandonar la carrera de Montreal tras una embestida de Oscar Piastri.

Alex Albon es el líder del Campeonato de Destructores
© Getty ImagesAlex Albon es el líder del Campeonato de Destructores

El Gran Premio de Canadá 2026 fue uno de los más accidentados de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La carrera principal tuvo dos largadas abortadas y contó con un total de seis abandonos: Checo Pérez (Cadillac), Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Como no podía ser de otra manera, estos incidentes en Montreal repercutieron directamente en el campeonato informal que se contabiliza además del de Pilotos y Constructores: el Campeonato de Destructores.

Temporada a temporada, se lleva un recuento del dinero gastado por cada escudería para reparar los coches, ya sea por accidentes que sufren sus pilotos o por desperfectos de los monoplazas. Tras el GP de Canadá, Alex Albon quedó como líder.

El piloto de Williams se vio obligado a abandonar luego de una imprudencia de Oscar Piastri (McLaren) en una curva del Circuito Gilles Villeneuve. Si bien la culpa del choque fue del australiano, el gasto de la reparación se le atribuye a Albon en el Campeonato de Destructores.

Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026

  1. Alexander Albon (Williams) – $1.141.000
  2. Pierre Gasly (Alpine) – $1.110.000
  3. Isack Hadjar (Red Bull) – $1.012.000
  4. Kimi Antonelli (Mercedes) – $907.000
  5. Oliver Bearman (Haas) – $857.000
  6. Oscar Piastri (McLaren) – $851.000
  7. Sergio Perez (Cadillac) – $535.000
  8. Max Verstappen (Red Bull) – $500.000
  9. Esteban Ocon (Haas) – $470.000
  10. Franco Colapinto (Alpine) – $410.000
  11. Lewis Hamilton (Ferrari) – $310.000
  12. George Russell (Mercedes) – $300.000
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) – $275.000
  14. Lando Norris (McLaren) – $150.000
  15. Carlos Sainz (Williams) – $150.000
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – $150.000
  17. Charles Leclerc (Ferrari) – $125.000
  18. Liam Lawson (Racing Bulls) – $125.000
  19. Gabriel Bortoleto (Audi) – $100.000
  20. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – $0
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – $0
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – $0
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Tabla de Destructores 2026 por escudería

  1. Alpine – $1.520.000
  2. Red Bull – $1.512.000
  3. Haas – $1.327.000
  4. Williams – $1.291.000
  5. Mercedes – $1.207.000
  6. McLaren – $1.001.000
  7. Cadillac – $535.000
  8. Ferrari – $435.000
  9. Aston Martin – $275.000
  10. Audi – $250.000
  11. Racing Bulls – $125.000
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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