El Gran Premio de Canadá 2026 fue uno de los más accidentados de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La carrera principal tuvo dos largadas abortadas y contó con un total de seis abandonos: Checo Pérez (Cadillac), Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Como no podía ser de otra manera, estos incidentes en Montreal repercutieron directamente en el campeonato informal que se contabiliza además del de Pilotos y Constructores: el Campeonato de Destructores.
Temporada a temporada, se lleva un recuento del dinero gastado por cada escudería para reparar los coches, ya sea por accidentes que sufren sus pilotos o por desperfectos de los monoplazas. Tras el GP de Canadá, Alex Albon quedó como líder.
El piloto de Williams se vio obligado a abandonar luego de una imprudencia de Oscar Piastri (McLaren) en una curva del Circuito Gilles Villeneuve. Si bien la culpa del choque fue del australiano, el gasto de la reparación se le atribuye a Albon en el Campeonato de Destructores.
Unfortunate contact between Oscar Piastri and Alex Albon ended the latter's race on the spot! 💥❌#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Q84f21T3gS— Formula 1 (@F1) May 25, 2026
Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026
- Alexander Albon (Williams) – $1.141.000
- Pierre Gasly (Alpine) – $1.110.000
- Isack Hadjar (Red Bull) – $1.012.000
- Kimi Antonelli (Mercedes) – $907.000
- Oliver Bearman (Haas) – $857.000
- Oscar Piastri (McLaren) – $851.000
- Sergio Perez (Cadillac) – $535.000
- Max Verstappen (Red Bull) – $500.000
- Esteban Ocon (Haas) – $470.000
- Franco Colapinto (Alpine) – $410.000
- Lewis Hamilton (Ferrari) – $310.000
- George Russell (Mercedes) – $300.000
- Fernando Alonso (Aston Martin) – $275.000
- Lando Norris (McLaren) – $150.000
- Carlos Sainz (Williams) – $150.000
- Nico Hülkenberg (Audi) – $150.000
- Charles Leclerc (Ferrari) – $125.000
- Liam Lawson (Racing Bulls) – $125.000
- Gabriel Bortoleto (Audi) – $100.000
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – $0
- Lance Stroll (Aston Martin) – $0
- Valtteri Bottas (Cadillac) – $0
El impactante accidente que sufrió Pierre Gasly en Miami (Getty Images)
Tabla de Destructores 2026 por escudería
- Alpine – $1.520.000
- Red Bull – $1.512.000
- Haas – $1.327.000
- Williams – $1.291.000
- Mercedes – $1.207.000
- McLaren – $1.001.000
- Cadillac – $535.000
- Ferrari – $435.000
- Aston Martin – $275.000
- Audi – $250.000
- Racing Bulls – $125.000