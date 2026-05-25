El piloto de Williams tuvo que abandonar la carrera de Montreal tras una embestida de Oscar Piastri.

El Gran Premio de Canadá 2026 fue uno de los más accidentados de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La carrera principal tuvo dos largadas abortadas y contó con un total de seis abandonos: Checo Pérez (Cadillac), Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).

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Como no podía ser de otra manera, estos incidentes en Montreal repercutieron directamente en el campeonato informal que se contabiliza además del de Pilotos y Constructores: el Campeonato de Destructores.

Temporada a temporada, se lleva un recuento del dinero gastado por cada escudería para reparar los coches, ya sea por accidentes que sufren sus pilotos o por desperfectos de los monoplazas. Tras el GP de Canadá, Alex Albon quedó como líder.

El piloto de Williams se vio obligado a abandonar luego de una imprudencia de Oscar Piastri (McLaren) en una curva del Circuito Gilles Villeneuve. Si bien la culpa del choque fue del australiano, el gasto de la reparación se le atribuye a Albon en el Campeonato de Destructores.

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Unfortunate contact between Oscar Piastri and Alex Albon ended the latter's race on the spot! 💥❌#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Q84f21T3gS — Formula 1 (@F1) May 25, 2026

Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026

Alexander Albon (Williams) – $1.141.000 Pierre Gasly (Alpine) – $1.110.000 Isack Hadjar (Red Bull) – $1.012.000 Kimi Antonelli (Mercedes) – $907.000 Oliver Bearman (Haas) – $857.000 Oscar Piastri (McLaren) – $851.000 Sergio Perez (Cadillac) – $535.000 Max Verstappen (Red Bull) – $500.000 Esteban Ocon (Haas) – $470.000 Franco Colapinto (Alpine) – $410.000 Lewis Hamilton (Ferrari) – $310.000 George Russell (Mercedes) – $300.000 Fernando Alonso (Aston Martin) – $275.000 Lando Norris (McLaren) – $150.000 Carlos Sainz (Williams) – $150.000 Nico Hülkenberg (Audi) – $150.000 Charles Leclerc (Ferrari) – $125.000 Liam Lawson (Racing Bulls) – $125.000 Gabriel Bortoleto (Audi) – $100.000 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – $0 Lance Stroll (Aston Martin) – $0 Valtteri Bottas (Cadillac) – $0

El impactante accidente que sufrió Pierre Gasly en Miami (Getty Images)

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Tabla de Destructores 2026 por escudería