Luis de la Fuente ha anunciado este lunes la lista oficial de los 26 futbolistas que representarán a España en el Mundial 2026. La Roja es la vigente campeona de Europa y es una de las candidatas a coronarse el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife.
Lamine Yamal lidera la nómina de 26 jugadores que dirán presente en la Copa del Mundo. La gran estrella del Barcelona disputará por primera vez en su carrera un Mundial y otros futbolistas como Rodri Hernández, Pedri, Pau Cubarsí y Marc Cucurella acompañan al joven de 18 años.
La gran sorpresa de la lista de Luis de la Fuente es que no hay ningún jugador del Real Madrid. Dani Carvajal y Dean Huijsen han estado en convocatorias, pero el mal momento generalizado del club merengue los ha dejado fuera de la Copa del Mundo.
La lista de 26 futbolistas de España
Porteros
- Unai Simón (Athletic Club)
- David Raya (Arsenal FC)
- Joan García (RCD Espanyol)
Defensas
- Marc Cucurella (Chelsea FC)
- Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)
- Pau Cubarsí (FC Barcelona)
- Aymeric Laporte (Al-Nassr FC)
- Marc Pubill (UD Almería)
- Eric García (FC Barcelona)
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
- Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
Centrocampistas
- Pedri (FC Barcelona)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Martín Zubimendi (Real Sociedad)
- Gavi (FC Barcelona)
- Rodri Hernández (Manchester City)
- Alex Baena (Villarreal CF)
- Mikel Merino (Arsenal FC)
Delanteros
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
- Dani Olmo (FC Barcelona)
- Nico Williams (Athletic Club)
- Yeremi Pino (Villarreal CF)
- Ferran Torres (FC Barcelona)
- Borja Iglesias (RC Celta de Vigo)
- Víctor Muñoz (Real Madrid Castilla)
- Lamine Yamal (FC Barcelona)
El calendario de España en la Fase de Grupos del Mundial 2026
- España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) – 10:00 AM CDMX
- España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) – 10:00 AM CDMX
- Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio – Estadio Akron (Guadalajara) – 18:00 PM CDMX
En síntesis
