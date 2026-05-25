Los candidatos para suplir a Efraín Juárez en Pumas

Hace unas horas se dio a conocer por parte de Claro Sports que Efraín Juárez estaba fuera de Pumas y que habría emprendido su camino para buscar un equipo para dirigir en Europa, algo que ya desde hace meses reveló que sería un sueño para él, independientemente de lo que pasara con el equipo, que en esta ocasión perdió la Final del Clausura 2026.

Publicidad

Es por ello que ante esta noticia que empezó a circular ya se dieron a conocer diferentes nombres para DT, la mayoría de ellos, aunque no tienen un acercamiento director, por el momento, con la directiva auriazul, abren la posibilidad porque ya estuvieron dirigiendo en la Liga MX y al no tener un equipo bajo sus riendas, serían opción.

Con pocas posibilidades de dirigir a Pumas

El primero que se reveló es Ignacio Ambriz, el estratega es mexicano también y conoce muy bien lo que es consagrarse campeón en el futbol mexicano. El problema con él, es que en sus últimos clubes como lo fueron Santos y León los resultados no fueron los mejores. El segundo sonó hace unos meses casi iniciado el torneo y era Guillermo Vázquez.

¿Quién ocuparía el lugar de Efraín Juárez?

Aunque estos parecen viables, no se les ve mucha posibilidad de que puedan llegar aunque hay otro par de nombres que sí podrían estar en el radar. Cuando se pensaba que Efraín no era el ideal, por ahí del mes de febrero de este año, se puso en la mesa a Robert Dante Siboldi, quien hasta el momento también está libre, aunque fue al que le remontaron aquella polémica semifinal siendo DT de Cruz Azul.

Publicidad

Y en las últimas horas el nombre que más empieza a sonar es el de Guillermo Almada y es que el plan que ha tenido la directiva es impulsar a los jóvenes que tienen en la cantera. Uno de los ideales para hacer eso es precisamente el extécnico del Tuzos, quien precisamente lo hizo con ellos y ahora ya no es DT del Real Oviedo.

En síntesis