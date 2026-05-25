10 códigos del álbum virtual Panini del Mundial 2026 para completar el nuevo reto

Panini lanzó su quinto reto del álbum virtual y en Bolavip te ayudamos a cumplirlo para obtener dos sobres extra.

Miles de usuarios todavía luchan por completar el álbum virtual del Mundial 2026. Aunque unos pocos ya pudieron llegar al 100%, muchos otros aún no lo consiguieron y Panini lanzó un nuevo reto con una recompensa de dos sobres extra.

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Este consiste de dos partes. Por un lado, los usuarios deben escanear una portada o un paquete de Panini desde el apartado “escanear contenido” en el menú principal de la aplicación. No obstante, dentro del mismo reto hay una segunda misión que consta de introducir 10 códigos de productos de Panini o Coca-Cola.

Todos los códigos del Álbum Virtual Panini del Mundial 2026

ALBUMPANINI26 ALLTHEFEELS COCACOLAFANS FIFA2026PLAY GIFTWC26PACK PANINICOLLECT PLAYWC26NOW COKEPANINI26 PANINIFWC26 ALLTHEFEELS26 FEELITALL26 MAILWC26GIFT COKEFWC26 WC26PANIAPP

En total, son 14 los códigos que se revelaron desde el lanzamiento del álbum virtual. Si todavía no usaste ninguno, puedes usar 10 de ellos para completar el reto y obtener dos sobres extras. No obstante, si ya usaste todos antes del lanzamiento del reto, deberás hacerlo a través de los códigos de un solo uso.

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Cómo canejar los códigos en el álbum virtual del Mundial 2026

Paso 1 : abre tu aplicación del álbum virtual.

: abre tu aplicación del álbum virtual. Paso 2 : una vez en el menú principal, presiona la sección “código promocional” que se encuentra a la derecha de la pantalla.

: una vez en el menú principal, presiona la sección “código promocional” que se encuentra a la derecha de la pantalla. Paso 3 : coloca el código y luego pulsa “canjear código”.

: coloca el código y luego pulsa “canjear código”. Paso 4: disfruta de tu sobre gratis.

¿Qué son los códigos de un solo uso del álbum virtual del Mundial 2026?

Algunos sobres físicos del álbum Panini del Mundial 2026 traen un cartón extra de color naranja con un QR y un código de un solo uso para el álbum virtual. Cómo lo dice su nombre, una vez que un usuario utilice dicho código, quedará inhabilitado para siempre.

Ejemplo de código de un solo uso (foto: usuario de X)