El periodista argentino Gastón Edul dio detalles sobre el inconveniente físico que obligó al máximo ganador del Balón de Oro a abandonar el campo de juego.

Lionel Messi hizo saltar las alarmas en la noche del domingo luego de marcharse lesionado a los 73 minutos en la victoria de Inter Miami sobre Philadelphia Union por la MLS.

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‼️🇦🇷 Lionel Messi PIDIÓ EL CAMBIO en Inter Miami y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO, con una molestia física.



Que no sea nada, por favor. 🙏🏼 pic.twitter.com/8gxoDrZhh0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 25, 2026

El capitán de la Selección Argentina pidió el cambio y se dirigió directamente al vestuario, una escena que preocupó a todos sus aficionados y, sobre todo, al cuerpo técnico de la Albiceleste tomando en cuenta la proximidad con la Copa del Mundo 2026, certamen al que llegan como campeones defensores.

Tras horas de incertidumbre, el periodista Gastón Edul dio a conocer más detalles de la lesión de Lionel Messi a la espera de un parte oficial. Puntualmente, el citado comunicador se pronunció en redes sociales e informó: “Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando”.

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La información publicada por Gastón Edul en la red social X (Foto: captura de pantalla)

Cabe mencionar que Inter Miami ya no tiene partidos por delante antes del inicio del Mundial 2026 el próximo 11 de junio (faltan 17 días). Es decir, de aquí en adelante, Lionel Messi se centrará en recuperarse para llegar de manera óptima a la cita mundialista.

Inter Miami, por su parte, se aseguró de quedar segundo en la Conferencia Este con 31 puntos en 15 partidos hasta la reanudación de la Temporada Regular el próximo 22 de julio ante Chicago Fire.

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¿Lionel Messi corre riesgo de perderse el Mundial 2026?

La respuesta es no. Según la información de Gastón Edul, la participación de Lionel Messi en el Mundial 2026 no está en peligro, ya que solo se trató de una sobrecarga.

En síntesis