El director técnico argentino fue presentado como nuevo entrenador de los Rojiblancos tras su paso por la Máquina Cementera.

En las últimas horas, se conoció que Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga MX luego de la victoria de visitante por 2-1 ante Pumas UNAM. Con el 0-0 de la Ida, se impuso en el global para llegar a la décima corona en la Primera División de México.

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Casi a la vez, Nicolás Larcamón, ex entrenador de los Celestes y participante de la campaña de campeón de este torneo, fue presentado en redes sociales como nuevo estratega del Sporting Gijón de España, quien milita en la Segunda División de aquel país.

Así lo presentaron: “El Real Sporting de Gijón ha llegado a un acuerdo con Nicolás Ricardo Larcamón Vallejo (La Plata, Buenos Aires, 11/08/1984) para que se convierta en el entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27. El técnico argentino firma un contrato hasta junio de 2027“.

Comunicado oficial: Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting para la próxima temporada. — Real Sporting (@RealSporting) May 25, 2026

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Y continuaron: “Larcamón llega al fútbol europeo tras consolidarse como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del continente americano. En las últimas temporadas dirigió al Club de Fútbol Cruz Azul, una de las entidades más importantes y exigentes del fútbol mexicano, etapa en la que disputó la Copa Intercontinental de la FIFA Qatar 2025. Antes había desarrollado un destacado ciclo al frente del Club Necaxa“.

Cabe recordar que el DT argentino fue cesado de su cargo apenas un partido antes de la Liguilla tras hilvanar 9 jornadas al hilo, lo cual decretó en su sorpresiva salida. Ahora, apenas una semanas después, tendrá la chance de dirigir en el Viejo Continente.

¿Cómo fue el ciclo de Nicolás Larcamón en Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Nicolás Larcamón dirigió 47 compromisos en el cuadro de la Ciudad de México, cosechando 22 victorias, 18 empates y 7 derrotas, significando el 59,58% de efectivdad de los puntos. La mejor posición fueron las Semifinales en el Apertura 2025.

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En síntesis