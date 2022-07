Luego de la derrota contra Pachuca en el Estadio Azteca, Cruz Azul necesita pasar rápidamente la página y reencontrarse con la victoria en el Torneo Apertura 2022. La Máquina tiene una complicada prueba contra Atlas, actual Bicampeón de la Liga MX que no ha tenido un buen comienzo de temporada.

Sin embargo, los Cementeros ya saben lo que es derrotar al equipo de Diego Cocca. Y es que ambos se enfrentaron hace tan solo unas semanas en un partido correspondiente a la Supercopa de la Liga MX, en el que Cruz Azul logró imponerse en la tanda de penales tras igualar 2-2 en tiempo reglamentario.

¿Cuándo debuta Gonzalo Carneiro?

No hay sorpresas: Gonzalo Carneiro viajará en las próximas horas a México para cerrar su incorporación a Cruz Azul. El atacante debe superar la revisión médica y luego tramitar su visa de trabajo, por lo que finalmente estaría a disposición de Diego Aguirre para el compromiso del 23 de julio contra Puebla, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022.

Nacho Rivero no jugará ante Atlas

Nacho Rivero no tiene actividad con Cruz Azul desde la Supercopa de la Liga MX y todo indicaba que el mediocampista estaba listo para el partido de este sábado ante Atlas, luego de entrenar normal durante los últimos tres días. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo de forma innecesaria y se decidió no incluirlo en la convocatoria.