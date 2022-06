Cruz Azul continúa con la pretemporada para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Mientras la plantilla trabaja bajo las órdenes del uruguayo Diego Aguirre, la directiva del club de La Noria define los últimos detalles para realizar un evento que genera expectativa entre todos los aficionados: la presentación del nuevo uniforme para la próxima temporada.

En primera instancia, estaba previsto que el jersey que utilizará la Máquina en la campaña 2022-2023 fuera revelado de manera pública este jueves 16 de junio. De hecho, el acto se iba a llevar a cabo en el hotel de la Riviera Maya, donde concentra el elenco durante la etapa de preparación. Sin embargo, el evento fue postergado a último momento.

A continuación, conoce por qué se suspendió la presentación de la playera, cuándo se conocerá de modo oficial y descubre todos los detalles sobre el diseño de la camiseta y sus cambios con respecto al modelo que fue usado hasta el Torneo Clausura 2022.

¿Por qué se suspendió la presentación del nuevo uniforme de Cruz Azul?

El motivo por el cual se pospuso la presentación de la indumentaria es que los directivos pretenden que todos los futbolistas del plantel estén presentes en el acto. En los últimos días, Cruz Azul trabajó con diferentes ausencias debido a convocatorias de selecciones para amistosos, Liga de Naciones de la Concacaf o el repechaje para el Mundial de Qatar 2022.

Con este panorama, el evento se realizará la próxima semana, en día y horario a confirmar, en el hotel donde concentra el equipo durante la pretemporada para el Apertura 2022 de la Liga MX.

¿Cómo será el nuevo uniforme de Cruz Azul?

El uniforme, diseñado por Joma, contará con un cuello sport, en forma de "V", donde destacan el color rojo, blanco y azul. En el resto del diseño predominará el azul habitual, lo cual descartaría la versión sobre una posible introducción de un tono más claro.

No obstante, la principal modificación consistirá en el nuevo escudo, algo que no es aceptado por todos los aficionados. El logo, que ahora estará en el centro del jersey, ya no exhibirá las nueve estrellas, pero conservará la cruz, que será la principal referencia.

El posible nuevo uniforme de Cruz Azul

Emanuel "Tito" Villa, ex jugador de Cruz Azul y actual comentarista de TUDN, reveló el posible diseño del jersey a través de su cuenta oficial de Twitter.