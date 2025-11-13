Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA

Les Bleus buscarán estirar su invicto en la quinta jornada para intentar sellar su clasificación a la próxima cita mundialista.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Francia recibe a Ucrania por las Eliminatorias UEFA
© GETTY IMAGESFrancia recibe a Ucrania por las Eliminatorias UEFA

Francia buscará dar un paso definitivo hacia la clasificación en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Les Bleus están invictos en el Grupo D y este jueves recibirán a Ucrania en el marco de la Jornada 5 en el Parque De Los Príncipes de París.

Publicidad

Con una victoria, los bicampeones del mundo se asegurarán su lugar en el certamen que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en frente tendrán a una Ucrania que viene de dos victorias consecutivas, con el valor agregado de que Francia no pudo pasar del empate en su última presentación ante Islandia.

Por eso, Kylian Mbappé y compañía tendrán que estar finos para no pasar sobresaltos y terminar el día con su boleto para la próxima Copa del Mundo, torneo al que llegan como firmes candidatos. A continuación, conoce las alineaciones confirmadas del partido.

Alineación confirmada de Francia

  • Maignan
  • Koundé
  • Upamecano
  • Saliba
  • Digne
  • Kanté
  • Koné
  • Cherki
  • Olise
  • Mbappé
  • Barcola
Publicidad

Alineación confirmada de Ucrania

  • Trubin
  • Karavaiev
  • Zabarnyi
  • Svatok
  • Mykhavko
  • Mykhailichenko
  • Ocheretko
  • Yarmoliuk
  • Nazaryna
  • Yaremchuk
  • Hutsuliak
¿Qué resultados necesita Portugal hoy para clasificar al Mundial 2026?

ver también

¿Qué resultados necesita Portugal hoy para clasificar al Mundial 2026?

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé y Désiré Doué en Islandia vs. Francia?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé y Désiré Doué en Islandia vs. Francia?

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Islandia vs. Francia?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Islandia vs. Francia?

Zidane confirma su regreso como DT y revela a qué equipo le gustaría dirigir
Futbol Internacional

Zidane confirma su regreso como DT y revela a qué equipo le gustaría dirigir

¿Por qué no juega Nuno Mendes en Irlanda vs. Portugal?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juega Nuno Mendes en Irlanda vs. Portugal?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo