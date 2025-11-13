¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA

Francia buscará dar un paso definitivo hacia la clasificación en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Les Bleus están invictos en el Grupo D y este jueves recibirán a Ucrania en el marco de la Jornada 5 en el Parque De Los Príncipes de París.
Con una victoria, los bicampeones del mundo se asegurarán su lugar en el certamen que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en frente tendrán a una Ucrania que viene de dos victorias consecutivas, con el valor agregado de que Francia no pudo pasar del empate en su última presentación ante Islandia.
Por eso, Kylian Mbappé y compañía tendrán que estar finos para no pasar sobresaltos y terminar el día con su boleto para la próxima Copa del Mundo, torneo al que llegan como firmes candidatos. A continuación, conoce las alineaciones confirmadas del partido.
Alineación confirmada de Francia
- Maignan
- Koundé
- Upamecano
- Saliba
- Digne
- Kanté
- Koné
- Cherki
- Olise
- Mbappé
- Barcola
Alineación confirmada de Ucrania
- Trubin
- Karavaiev
- Zabarnyi
- Svatok
- Mykhavko
- Mykhailichenko
- Ocheretko
- Yarmoliuk
- Nazaryna
- Yaremchuk
- Hutsuliak
