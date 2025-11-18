¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Turquía por las Eliminatorias UEFA

Este martes 18 de noviembre finaliza la última Fecha FIFA del año y se llevan a cabo varios partidos en diferentes continentes. En este caso, España y Turquía se enfrentan en un juego clave que comienza a las 13:45hs (CDMX) y se disputa en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.
Con respecto al conjunto local, España viene de ganarle por 4-0 a Georgia y tiene prácticamente asegurado su boleto al Mundial 2026. Todavía no lo hizo porque la diferencia con Turquía es de apenas 3 puntos y justamente se enfrentan este martes, pero los otomanos necesitan más que un milagro.
Por el lado del rival de España, Turquía derrotó por 2-0 a Bulgaria en la jornada pasada y se dio el derecho de llegar con la posibilidad de clasificar directo, pero no solo que necesita ganarle a La Roja sino que también tendría que descontar una diferencia de gol de 14 anotaciones, algo que suena casi imposible de hacer.
La probable alineación de España
- Simón
- Porro
- Laporte
- Cubarsí
- Cucurella
- Merino
- Zubimendi
- F. Ruiz
- F. Torres
- Oyarzabal
- Baena
La probable alineación de Turquía
- Cakir
- Celik
- Demiral
- Bardakci
- Kadioglu
- Calhanoglu
- Yuksek
- Aydin
- Arda Guler
- Kenan Yildiz
- Aktturkoglu
