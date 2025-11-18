Es tendencia:
¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Turquía por las Eliminatorias UEFA

España y Turquía se enfrentan este martes por las Eliminatorias UEFA. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

España y Turquía se enfrentan por las Eliminatorias UEFA
© Getty ImagesEspaña y Turquía se enfrentan por las Eliminatorias UEFA

Este martes 18 de noviembre finaliza la última Fecha FIFA del año y se llevan a cabo varios partidos en diferentes continentes. En este caso, España y Turquía se enfrentan en un juego clave que comienza a las 13:45hs (CDMX) y se disputa en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.

Con respecto al conjunto local, España viene de ganarle por 4-0 a Georgia y tiene prácticamente asegurado su boleto al Mundial 2026. Todavía no lo hizo porque la diferencia con Turquía es de apenas 3 puntos y justamente se enfrentan este martes, pero los otomanos necesitan más que un milagro.

Por el lado del rival de España, Turquía derrotó por 2-0 a Bulgaria en la jornada pasada y se dio el derecho de llegar con la posibilidad de clasificar directo, pero no solo que necesita ganarle a La Roja sino que también tendría que descontar una diferencia de gol de 14 anotaciones, algo que suena casi imposible de hacer.

La probable alineación de España

  • Simón
  • Porro
  • Laporte
  • Cubarsí
  • Cucurella
  • Merino
  • Zubimendi
  • F. Ruiz
  • F. Torres
  • Oyarzabal
  • Baena
La probable alineación de Turquía

  • Cakir
  • Celik
  • Demiral
  • Bardakci
  • Kadioglu
  • Calhanoglu
  • Yuksek
  • Aydin
  • Arda Guler
  • Kenan Yildiz
  • Aktturkoglu
Pronósticos España vs Turquía: La Furia Roja busca sellar su clasificación mundialista

Pronósticos España vs Turquía: La Furia Roja busca sellar su clasificación mundialista

patricio hechem
Patricio Hechem
