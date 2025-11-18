¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Turquía por las Eliminatorias UEFA

Este martes 18 de noviembre finaliza la última Fecha FIFA del año y se llevan a cabo varios partidos en diferentes continentes. En este caso, España y Turquía se enfrentan en un juego clave que comienza a las 13:45hs (CDMX) y se disputa en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.

Publicidad

Publicidad

Con respecto al conjunto local, España viene de ganarle por 4-0 a Georgia y tiene prácticamente asegurado su boleto al Mundial 2026. Todavía no lo hizo porque la diferencia con Turquía es de apenas 3 puntos y justamente se enfrentan este martes, pero los otomanos necesitan más que un milagro.

Por el lado del rival de España, Turquía derrotó por 2-0 a Bulgaria en la jornada pasada y se dio el derecho de llegar con la posibilidad de clasificar directo, pero no solo que necesita ganarle a La Roja sino que también tendría que descontar una diferencia de gol de 14 anotaciones, algo que suena casi imposible de hacer.

La probable alineación de España

Simón

Porro

Laporte

Cubarsí

Cucurella

Merino

Zubimendi

F. Ruiz

F. Torres

Oyarzabal

Baena

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Turquía

Cakir

Celik

Demiral

Bardakci

Kadioglu

Calhanoglu

Yuksek

Aydin

Arda Guler

Kenan Yildiz

Aktturkoglu