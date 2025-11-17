Qué pasa si Alemania gana, empata o pierde ante Eslovaquia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Este lunes se sigue disputando la eliminatoria europea para seguir definiendo qué equipos están clasificados al Mundial 2026, cuáles van al repechaje y quiénes quedan eliminados.

Alemania, a pesar de su historia y jerarquía, no tiene para nada asegurado su boleto y llega a esta última fecha con obligación. En condición de local y con su gente, buscará dar un paso firme cuando reciba a Eslovaquia desde las 13:45 hs, sabiendo que el margen de error ya no existe.

¿Qué pasa si Alemania gana ante Eslovaquia?

En caso de que consigan los tres puntos en su casa, Alemania logrará su clasificación directa al Mundial 2026, ya que justamente está enfrentando a su rival directo en la tabla. Un triunfo les permitiría cerrar la eliminatoria sin depender de nadie.

¿Qué pasa si Alemania empata ante Eslovaquia?

A pesar de que ambos tienen la misma cantidad de puntos, a Alemania le alcanza con un empate gracias a su mejor diferencia de gol, un detalle que puede ser clave en este cierre de eliminatoria. Con la igualdad, también conseguirán su pase directo al Mundial sin necesidad de sufrir en el repechaje, algo que para muchos sería un alivio considerando lo que significaría ver a Alemania jugando un repechaje por primera vez en mucho tiempo.

¿Qué pasa si Alemania pierde ante Eslovaquia?

Si Alemania llega a perder, Eslovaquia daría una de las sorpresas más grandes del clasificatorio al quedarse con la clasificación directa al Mundial 2026. Esto enviaría a los alemanes al repechaje, un escenario que nadie imaginaba al inicio del proceso. El resultado negativo puede complicar no solo el corto plazo, sino también la planificación del ciclo mundialista.