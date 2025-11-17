Es tendencia:
logotipo del encabezado
ELIMINATORIAS UEFA

Qué pasa si Alemania gana, empata o pierde ante Eslovaquia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

El seleccionado de Julian Nagelsmann va por su clasificación directa al Mundial 2026 y estos son los resultados que lo clasifican.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Alemania quiere clasificar al Mundial 2026.
© Getty ImagesAlemania quiere clasificar al Mundial 2026.

Este lunes se sigue disputando la eliminatoria europea para seguir definiendo qué equipos están clasificados al Mundial 2026, cuáles van al repechaje y quiénes quedan eliminados.

Publicidad

Alemania, a pesar de su historia y jerarquía, no tiene para nada asegurado su boleto y llega a esta última fecha con obligación. En condición de local y con su gente, buscará dar un paso firme cuando reciba a Eslovaquia desde las 13:45 hs, sabiendo que el margen de error ya no existe.

¿Qué pasa si Alemania gana ante Eslovaquia?

En caso de que consigan los tres puntos en su casa, Alemania logrará su clasificación directa al Mundial 2026, ya que justamente está enfrentando a su rival directo en la tabla. Un triunfo les permitiría cerrar la eliminatoria sin depender de nadie.

¿Qué pasa si Alemania empata ante Eslovaquia?

A pesar de que ambos tienen la misma cantidad de puntos, a Alemania le alcanza con un empate gracias a su mejor diferencia de gol, un detalle que puede ser clave en este cierre de eliminatoria. Con la igualdad, también conseguirán su pase directo al Mundial sin necesidad de sufrir en el repechaje, algo que para muchos sería un alivio considerando lo que significaría ver a Alemania jugando un repechaje por primera vez en mucho tiempo.

Publicidad

¿Qué pasa si Alemania pierde ante Eslovaquia?

¿Contra qué países jugará Italia el Repechaje para clasificar a la Copa del Mundo 2026?

ver también

¿Contra qué países jugará Italia el Repechaje para clasificar a la Copa del Mundo 2026?

Si Alemania llega a perder, Eslovaquia daría una de las sorpresas más grandes del clasificatorio al quedarse con la clasificación directa al Mundial 2026. Esto enviaría a los alemanes al repechaje, un escenario que nadie imaginaba al inicio del proceso. El resultado negativo puede complicar no solo el corto plazo, sino también la planificación del ciclo mundialista.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Así están Haaland y Mbappé en la carrera por los 1000 goles con Cristiano y Messi
Futbol Internacional

Así están Haaland y Mbappé en la carrera por los 1000 goles con Cristiano y Messi

Lo que no se vio: La reacción de Edson Álvarez tras los abucheos de la afición
Selección Mexicana

Lo que no se vio: La reacción de Edson Álvarez tras los abucheos de la afición

No solo Rayados: los otros dos equipos que compiten por fichar a Alonso Aceves
Liga MX

No solo Rayados: los otros dos equipos que compiten por fichar a Alonso Aceves

"Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar a Alpine"
FÓRMULA 1

"Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar a Alpine"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo