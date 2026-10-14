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Alineaciones de Torreense y Sunderland por la Europa League: formaciones probables

Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Torreense vs. Sunderland, Europa League
Torreense vs. Sunderland, Europa League

Se viene Torreense vs. Sunderland este jueves 15 de octubre en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa desde las 10:45 hora de México por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Torreense y Sunderland

Torreense viene de ganarle 2-1 a Lillestroem.

Sunderland viene de ganarle 1-0 a AZ Alkmaar.

Las alineaciones de Torreense y Sunderland

Torreense (4-2-3-1): Adriel, Javi Vázquez, Volnei, Mohamed Ali Diadie, David Bruno, João Marques, Alejandro Alfaro, Amine Oudrhiri, Abdul Malik Abubakari, Dany Jean, Manuel Pozo. DT: Luís Tralhão.

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Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Omar Alderete, Kevin Danso, Nordi Mukiele, Dayann Méthalie, Enzo Le Fee, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Wilson Isidor, Malick Fofana, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.

Suplentes de Torreense: Stopira, Juan María Alcedo Serrano, Musa Drammeh, Karem Zoabi, André Simões, Silas Bjerre, Jonathan Mutombo, Adama Baradji, Rodrigo Balbina Guerreiro, Marco Silva, Gustavo Rijo.

Suplentes de Sunderland: Trai Hume, Reinildo Mandava, Chris Rigg, Thomas Meunier, Luke O'Nien, Simon Moore, Jules Ahoka, Jenson Jones, Tom Proctor.

La previa de Torreense y Sunderland: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 10:45 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Dr. Magalhães Pessoa
  • Próximo partido de Torreense: vs. Ferencvaros, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Sunderland: vs. Lech Poznan, jueves 22 de octubre
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