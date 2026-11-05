Crystal Palace vs. Hoffenheim: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Europa League

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. La Europa League entra en una fase donde los puntos empiezan a pesar distinto, y tanto Crystal Palace como Hoffenheim necesitan enderezar el rumbo para no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación.
Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están en la mitad de la tabla para abajo y una victoria puede cambiarles el panorama en la fase de liga.
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace viene de un empate 2-2 como visitante ante el Beşiktaş, resultado que llegó después de una derrota ajustada frente al Lyon. Antes de esa racha irregular había goleado 4-0 de local al Lech Poznan, así que el equipo tiene con qué lastimar cuando le sale el funcionamiento ofensivo. Con 4 puntos en tres partidos, está 15° y necesita sumar de local para meterse entre los mejores puestos.
El Hoffenheim llega en una montaña rusa total: goleó 3-0 como local al Lyon en su presentación más reciente, pero antes había perdido con el Beşiktaş y arrancó el torneo cayendo ante el OFI Crete. Esa irregularidad lo tiene 23° con apenas 3 puntos, y una visita a Inglaterra se presenta como una buena chance de dar un salto en la tabla si logra repetir el nivel que mostró ante los franceses.
Horario del partido
- México: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
- Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
- Hoffenheim suma 3 puntos en el torneo.