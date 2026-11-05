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Europa League

Crystal Palace vs. Hoffenheim: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Europa League

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. HOFF, Europa League
Crystal Palace vs. HOFF, Europa League

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. La Europa League entra en una fase donde los puntos empiezan a pesar distinto, y tanto Crystal Palace como Hoffenheim necesitan enderezar el rumbo para no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación.

Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están en la mitad de la tabla para abajo y una victoria puede cambiarles el panorama en la fase de liga.

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La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace viene de un empate 2-2 como visitante ante el Beşiktaş, resultado que llegó después de una derrota ajustada frente al Lyon. Antes de esa racha irregular había goleado 4-0 de local al Lech Poznan, así que el equipo tiene con qué lastimar cuando le sale el funcionamiento ofensivo. Con 4 puntos en tres partidos, está 15° y necesita sumar de local para meterse entre los mejores puestos.

El Hoffenheim llega en una montaña rusa total: goleó 3-0 como local al Lyon en su presentación más reciente, pero antes había perdido con el Beşiktaş y arrancó el torneo cayendo ante el OFI Crete. Esa irregularidad lo tiene 23° con apenas 3 puntos, y una visita a Inglaterra se presenta como una buena chance de dar un salto en la tabla si logra repetir el nivel que mostró ante los franceses.

Horario del partido

  • México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
  • Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
  • Hoffenheim suma 3 puntos en el torneo.
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