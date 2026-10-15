¿Por qué no juegan Luka Modric y Christian Pulisic en el RB Salzburgo vs. AC Milan en la UEFA Europa League 2026-27?

El AC Milan visita la cancha del RB Salzburgo de Austria este jueves 15 de octubre sobre el césped del Red Bull Arena, en actividad de la Jornada 2 de la UEFA Europa League 2026-27. Ante la urgencia de sumar de a tres puntos para escalar posiciones en la tabla general, la ausencia de Luka Modric y de Christian Pulisic en la alineación titular representó una de las principales novedades del cotejo.

Publicidad

Luka Modric no formará parte del once inicial frente al Salzburgo debido a una decisión de dosificación física tomada por Ruben Amorim. El técnico portugués se encuentra gestionando las cargas del mediocampista croata tras el alto desgaste acumulado durante la reciente Fecha FIFA con su selección, optando por administrar sus minutos sobre el terreno de juego.

Por otro lado, Christian Pulisic tampoco arrancará como titular debido a un ajuste de perfil táctico. El estratega lusitano decidió brindar la oportunidad desde el silbatazo inicial a Ruben Loftus-Cheek y a Alphadjo Cissé, relegando al atacante estadounidense a una alternativa dentro del banquillo.

Dicha determinación responde asimismo a una reconfiguración general en la alineación del cuadro rossonero. De los elementos elegidos para saltar al campo, futbolistas como Adrien Rabiot, Ardon Jashari, Mike Maignan, Strahinja Pavlovic y el propio Loftus-Cheek no registraban participación previa en la presente edición de la Europa League, marcando este duelo su debut oficial en el certamen continental.

Publicidad

The team news is in! 📋 pic.twitter.com/zW9WOSuxlT — AC Milan (@acmilan) October 15, 2026

En síntesis