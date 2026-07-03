Portugal derrotó por 2-1 a Croacia este jueves y logró clasificar a los octavos de final, instancia en la que el equipo de Cristiano Ronaldo se enfrentará con España por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el partido entre los dos europeos tuvo mucha polémica.

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Varias personas discuten que el penal que le dio el árbitro Espen Eskas a Portugal fue mal cobrado. Además, Croacia lo empató en el último minuto pero luego el gol fue anulado por fuera de juego. Con respecto a esta última decisión, Luka Modric fue muy crítico tras el encuentro.

Las declaraciones de Luka Modric

“¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego. Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penalti… si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido“, comenzó diciendo la leyenda croata en rueda de prensa.

“Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan incorrectamente o de forma selectiva, o dependiendo del tamaño del equipo. El VAR debería intervenir si es un error 200% pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto“, agregó Luka Modric.

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According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

“No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penalti. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penalti así en un partido como este”, concluyó el futbolista de Croacia acerca de las polémicas en el partido ante Portugal.

Croacia había conseguido el primer gol a través de Ivan Perisic, pero lo empató Cristiano Ronaldo tras el penal y después Gonzalo Ramos metió el segundo tanto de Portugal. Los balcánicos lo igualaron sobre el final… hasta que la anotación fue anulada por fuera de juego.

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En síntesis