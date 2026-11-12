¿Por qué no juega Luka Modric en Inglaterra vs. Croacia por la Nations League 2026-27?

Desde las 13:45 horas de la Ciudad de México, Inglaterra recibe a Croacia por una nueva jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en uno de los partidos más atractivos de este jueves.
Los ingleses llegan en un gran momento, con tres victorias en sus primeras cuatro presentaciones. Actualmente son escoltas de España, que ganó todos sus encuentros y se mantiene en lo más alto de la clasificación.
Del otro lado estará Croacia, que solamente consiguió tres puntos en lo que va de la competición y necesita recuperarse. Además, todavía está presente el recuerdo de la dura goleada sufrida frente a Inglaterra en el enfrentamiento anterior, por lo que buscará cambiar la imagen.
La principal novedad en la formación croata pasa por Luka Modric. El histórico mediocampista no será titular en esta oportunidad, pero sí integra el banco de suplentes y esperará su oportunidad para ingresar durante el partido.
La alineación titular de Croacia vs. Inglaterra
- Dominik Livaković
- Joško Gvardiol
- Luka Vušković
- Josip Stanišić
- Ivan Vlašić
- Mateo Kovačić
- Josip Mišić
- Ivan Smolčić
- Martin Baturina
- Petar Sučić
- Igor Matanović
En sintesis
- Luka Modric no será titular con Croacia y comenzará en el banco de suplentes.
- Inglaterra recibe a Croacia este jueves a las 13:45 horas por UEFA Nations League.
- Inglaterra suma tres victorias en cuatro jornadas y escolta a España en la clasificación.