¿Por qué no juega Luka Modric en Inglaterra vs. Croacia por la Nations League 2026-27?

El entrenador de Croacia confirmó el equipo que saldrá a la cancha para jugar ante Inglaterra y Modric no forma parte del mismo.

Desde las 13:45 horas de la Ciudad de México, Inglaterra recibe a Croacia por una nueva jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en uno de los partidos más atractivos de este jueves.

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Los ingleses llegan en un gran momento, con tres victorias en sus primeras cuatro presentaciones. Actualmente son escoltas de España, que ganó todos sus encuentros y se mantiene en lo más alto de la clasificación.

Del otro lado estará Croacia, que solamente consiguió tres puntos en lo que va de la competición y necesita recuperarse. Además, todavía está presente el recuerdo de la dura goleada sufrida frente a Inglaterra en el enfrentamiento anterior, por lo que buscará cambiar la imagen.

La principal novedad en la formación croata pasa por Luka Modric. El histórico mediocampista no será titular en esta oportunidad, pero sí integra el banco de suplentes y esperará su oportunidad para ingresar durante el partido.

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La alineación titular de Croacia vs. Inglaterra

Dominik Livaković

Joško Gvardiol

Luka Vušković

Josip Stanišić

Ivan Vlašić

Mateo Kovačić

Josip Mišić

Ivan Smolčić

Martin Baturina

Petar Sučić

Igor Matanović

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