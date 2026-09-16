Dónde ver EN VIVO AC Milán vs. Benfica por la UEFA Europa League 2026-27: canales de TV y streaming online

AC Milan y Benfica se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la primera jornada de la UEFA Europa League 2026-27. Revisa el horario, los canales de TV y las opciones de streaming para seguir el partido en vivo.

AC Milán y Benfica se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. El histórico duelo de gigantes europeos se llevará a cabo en el legendario Estadio San Siro y comenzará a partir de las 13:00 hs (tiempo del Centro de México).

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Ambos clubes inician su andar continental con la máxima exigencia, buscando arrancar el torneo con una victoria que les otorgue los primeros tres puntos en este renovado formato de competición europea.

¿Por dónde ver el partido?

El imperdible choque entre el AC Milán y el Benfica de este miércoles 16 de septiembre por la Europa League se transmitirá en vivo para México en televisión de paga a través de ESPN 2 y vía streaming mediante Disney+ Premium.

México: ESPN 2 y Disney+ Premium

ESPN 2 y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN 2 y Disney+ Premium

ESPN 2 y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN 2 y Disney+ Premium

ESPN 2 y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo, ViX

Paramount+, CBS Sports Golazo, ViX España: Movistar Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto rossonero, AC Milán, llega motivado a su estreno internacional frente a su público en San Siro. El club italiano quiere imponer condiciones desde el silbatazo inicial apoyado en sus principales figuras ofensivas para dar un golpe de autoridad sobre la mesa en la Jornada 1.

Por su parte, el Benfica portugués desembarca en territorio italiano consciente de la dificultad del escenario, pero con la firme intención de llevarse un resultado positivo a casa. Las Águilas buscarán plasmar su habitual dinámica de juego colectivo para sorprender a la zaga lombarda en este emocionante cruce de campeones de Europa.

En sintesis

AC Milán y Benfica se enfrentan este miércoles en la UEFA Europa League 2026-27.

se enfrentan este miércoles en la UEFA Europa League 2026-27. Estadio San Siro alberga el partido programado a las 13:00 horas de México.

alberga el partido programado a las 13:00 horas de México. ESPN 2 y Disney+ Premium transmiten en vivo el encuentro para todo México.