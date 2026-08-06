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UEFA Europa League

Benfica vs. Hearts: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Europa League

Las Águilas reciben al conjunto de Escocia en el Estadio da Luz por el partido de ida de la tercera ronda de clasificación.

Benfica y Hearts se enfrentan por la tercera ronda de clasificación de la Europa League
© Imagen propiaBenfica y Hearts se enfrentan por la tercera ronda de clasificación de la Europa League

Benfica y Hearts se ven las caras este jueves por el partido de ida de la ronda de clasificación de la UEFA Europa League 2026-27. El equipo portugués viene de remontar la serie ante St. Gallen y ahora buscará dar un nuevo paso rumbo a la Fase Liga en el Estadio da Luz.

Ahora bien, su rival de turno viene de ser la revelación de Escocia. El equipo de Edimburgo cayó por 3-1 frente al Celtic y dejó escapar el campeonato de la Scottish Premiership tras haber liderado la tabla durante 250 días. En cuanto a la Europa League, cayó a esta instancia tras perder su llave ante Sturm Graz rumbo a la Champions.

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Vangelis Pavlidis le marcó cuatro goles a St. Gallen (Getty Images)

Vangelis Pavlidis le marcó cuatro goles a St. Gallen (Getty Images)

Hora del partido Benfica vs. Hearts por país

  • México, Costa Rica, Guatemala: 13:00 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 15:00 hs
  • Argentina, Uruguay: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Dónde ver Benfica vs. Hearts

El partido entre Benfica y Hearts por la UEFA Europa League 2026-27 se puede ver a través de DAZN MX o BTV (Benfica TV) según disponibilidad regional. En España, en cambio, transmite Movistar Plus+ (Movistar Liga de Campeones).

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Alineaciones confirmadas

  • Benfica: Soares, Lenglet, Araújo, Bah, Dahl, Barrenechea, Sudakov, Prestianni, Barreiro, Rafa Silva, Pavlidis.
  • Hearts: Reus, Findlay, Milne, Altena, McEntee, Spittal, Mendy, Miller, Kyziridis, Braga, Kaboré.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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