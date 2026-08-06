Benfica vs. Hearts: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Europa League

Benfica y Hearts se ven las caras este jueves por el partido de ida de la ronda de clasificación de la UEFA Europa League 2026-27. El equipo portugués viene de remontar la serie ante St. Gallen y ahora buscará dar un nuevo paso rumbo a la Fase Liga en el Estadio da Luz.
Ahora bien, su rival de turno viene de ser la revelación de Escocia. El equipo de Edimburgo cayó por 3-1 frente al Celtic y dejó escapar el campeonato de la Scottish Premiership tras haber liderado la tabla durante 250 días. En cuanto a la Europa League, cayó a esta instancia tras perder su llave ante Sturm Graz rumbo a la Champions.
Vangelis Pavlidis le marcó cuatro goles a St. Gallen (Getty Images)
Hora del partido Benfica vs. Hearts por país
- México, Costa Rica, Guatemala: 13:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 15:00 hs
- Argentina, Uruguay: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Dónde ver Benfica vs. Hearts
El partido entre Benfica y Hearts por la UEFA Europa League 2026-27 se puede ver a través de DAZN MX o BTV (Benfica TV) según disponibilidad regional. En España, en cambio, transmite Movistar Plus+ (Movistar Liga de Campeones).
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Alineaciones confirmadas
- Benfica: Soares, Lenglet, Araújo, Bah, Dahl, Barrenechea, Sudakov, Prestianni, Barreiro, Rafa Silva, Pavlidis.
- Hearts: Reus, Findlay, Milne, Altena, McEntee, Spittal, Mendy, Miller, Kyziridis, Braga, Kaboré.