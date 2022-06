La actualidad pone a Mercedes entre la espada y la pared en la máxima categoría del automovilismo debido a que deben darle prioridad a un auto que afecte la salud de sus pilotos o perder calidad en su monoplazas. Por otro lado, luego de las imágenes del último fin de semana, donde Lewis Hamilton bajó del W13 con dolores de espada, John Watson, expiloto de la Fórmula 1, le pidió al británico que deje las pantomimas a un lado.

La última semana ya no solo fueron los volantes de la escudería alemana, sino que otros corredores de diferentes equipos entre los que se encuentra Pierre Gasly quien dijo que no quería llegar a los 30 a usar un bastón. “Esa es la parte complicada, y claramente no es sostenible. Así que eso es lo que debatimos en la reunión informativa de los pilotos y les alertamos sobre este problema, e intentamos pedirles que encuentren soluciones para evitar que acabemos con un bastón a los 30 años”, comentó el piloto de Alpha Tauri.

A pesar de esto, un expiloto de la F1, Jean Watson, atacó a Lewis Hamilton al decirle que debería dejar de quejarse y ocuparse por correr. “Debería tener más cuidado y no hacer pantomimas. Sí, creo que pilotar coches de Fórmula 1 es muy difícil, y a los 37 años tus huesos ya no están tan preparados para lidiar con las molestias que conlleva”, expresó Watson al Daily Mail.

Y agregó: “Lewis tiene que descubrir este mundo por sí mismo. Dominó con Mercedes durante siete años, y durante todo este tiempo no sufrió mucho. Ahora George Russell parece estar mucho mejor. Tal vez debería priorizar las cosas de manera diferente, pasar menos tiempo volando y más tiempo en el gimnasio”.

La FIA atendará el problema del porpoising

Luego de varias quejas de los pilotos de la Fórmula 1, la FIA informó que abordarán el problema que ha generado el porpoising para estar temporada. “Tras la octava prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de la FIA de este año, durante la cual volvió a ser visible el fenómeno de las oscilaciones aerodinámicas (porpoising) de la nueva generación de coches de F1, y su efecto durante y después de la carrera en la condición física de los pilotos, la FIA, como organismo rector del deporte, ha decidido que, en interés de la seguridad, es necesario intervenir para exigir a los equipos que realicen los ajustes necesarios para reducir o eliminar este fenómeno”, comunicó.