Este domingo viviremos y disfrutaremos de la última fecha de la temporada 2021 de la Formula 1. En el circuito de Yas Marina se llevará a cabo el Gran Premio de Abu Dabi, donde dos pilotos extraordinarios pelearán mano a mano y en igualdad de condiciones por el título. Hablamos de Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes increíblemente arriban a la definición con los mismos puntos y nos regalarán un final épico e irrepetible.

A pesar de que el neerlandés todavía tiene claras opciones de coronarse, el último GP de Arabia Saudita resultó ser negativo para Red Bull Racing. Sergio Pérez fue chocado por Charles Leclerc y tuvo que abandonar de manera temprana; mientras que Valtteri Bottas completó podio. Esto generó que Mercedes-AMG Petronas saque una gran diferencia en la tabla de constructores y, a pesar de que aún los austríacos tiene opciones matemáticas, es muy difícil evitar que los alemanes sean campeones.

Checo, quien ya no puede alcanzar a Bottas en la tabla de pilotos, no pierde la motivación y saldrá a darlo todo en Arabia Saudita. Su objetivo es claro: dar pelea en lo más alto, incomodar a Lewis Hamilton y así colaborar para que su compañero, Max Verstappen, pueda coronarse por primera vez a sus 24 años. Es por eso que en las últimas horas le envió una fuerte advertencia a Mercedes.

"Tuvimos mucha mala suerte con la bandera roja en Jeddah Corniche (circuito de Arabia Saudita) y el resto no fue un día ideal, pero seguiremos presionando y no nos rendiremos. Nos hemos esforzado al máximo, lo hemos dado todo y lo seguiremos haciendo hasta la última vuelta", admitió, dejando en claro que no se la pondrá fácil al británico en la última jornada.

Más adelante, sobre las modificaciones que presenta el circuito de Yas Marina, confesó: "Sí, el trazado de la pista ha cambiado bastante desde la temporada pasada, se ha vuelto mucho más rápido que antes, por lo que será interesante ver cómo se adapta cada coche". "Ha sido una gran temporada, para la afición y para el equipo", sentenció el piloto mexicano de Red Bull.