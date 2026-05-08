A qué hora corre Checo Pérez en el GP de Canadá de la Fórmula 1

El piloto mexicano finalizó 16° en Miami, por encima de su compañero Valtteri Bottas, y buscará seguir mejorando en Montreal.

Checo Pérez y Cadillac siguen dando pasos importantes en busca de obtener un buen rendimiento del coche en la temporada debut de la escudería americana en la Fórmula 1. El tapatío finalizó 16° en el reciente Gran Premio de Miami, pero fue destacado en la quinta en el Power Rankings.

Publicidad

“Tras terminar por delante del Williams de Alex Albon y del Aston Martin de Lance Stroll en la carrera sprint, el mexicano volvió a intercalarse entre los dos Aston Martin en el Gran Premio, lo que significó que la escudería más reciente de la F1 ya no se quedaba rezagada en la parte trasera del pelotón”, resaltaron los jueces.

Ahora, la próxima parada para Checo Pérez es el Gran Premio de Canadá 2026, pero habrá que esperar para volver a verlo en acción, ya que esta carrera se disputa recién el domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Sergio Perez durante la carrera del GP de Miami 2026 con Cadillac (Getty Images)

Publicidad

Horarios del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo:

10:30: Prácticas Libres 1 (CDMX)

14:30: Clasificación Sprint (CDMX)

Sábado 23 de mayo:

10:00: Carrera Sprint (CDMX)

14:00: Clasificación (CDMX)

Domingo 24 de mayo:

14:00: Carrera principal (CDMX)

Publicidad

El calendario de la F1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne) – DISPUTADO

GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái) – DISPUTADO

GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka) – DISPUTADO

GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir) – CANCELADO*

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah) – CANCELADO*

GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens) – DISPUTADO

GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

GP de la Ciudad de México: 30 de octubre-1 de noviembre (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

*La Fórmula 1 tiene la intención de recuperar las carreras de Bahréin y Arabia Saudita más adelante en el calendario.