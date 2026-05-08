A qué hora corre Checo Pérez en el GP de Canadá de la Fórmula 1

Checo Pérez y Cadillac siguen dando pasos importantes en busca de obtener un buen rendimiento del coche en la temporada debut de la escudería americana en la Fórmula 1. El tapatío finalizó 16° en el reciente Gran Premio de Miami, pero fue destacado en la quinta en el Power Rankings.
“Tras terminar por delante del Williams de Alex Albon y del Aston Martin de Lance Stroll en la carrera sprint, el mexicano volvió a intercalarse entre los dos Aston Martin en el Gran Premio, lo que significó que la escudería más reciente de la F1 ya no se quedaba rezagada en la parte trasera del pelotón”, resaltaron los jueces.
Ahora, la próxima parada para Checo Pérez es el Gran Premio de Canadá 2026, pero habrá que esperar para volver a verlo en acción, ya que esta carrera se disputa recién el domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
Sergio Perez durante la carrera del GP de Miami 2026 con Cadillac (Getty Images)
Horarios del GP de Canadá
Viernes 22 de mayo:
- 10:30: Prácticas Libres 1 (CDMX)
- 14:30: Clasificación Sprint (CDMX)
Sábado 23 de mayo:
- 10:00: Carrera Sprint (CDMX)
- 14:00: Clasificación (CDMX)
Domingo 24 de mayo:
- 14:00: Carrera principal (CDMX)
El calendario de la F1 2026
- GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne) – DISPUTADO
- GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái) – DISPUTADO
- GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka) – DISPUTADO
- GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir) – CANCELADO*
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah) – CANCELADO*
- GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens) – DISPUTADO
- GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)
- GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)
- GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)
- GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)
- GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)
- GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)
- GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 30 de octubre-1 de noviembre (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)
*La Fórmula 1 tiene la intención de recuperar las carreras de Bahréin y Arabia Saudita más adelante en el calendario.