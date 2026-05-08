Los días en el centro de entrenamientos de Toluca son muy agradables, como bicampeón del futbol mexicano y siguiendo vivo en todas las competencias del corriente semestre. En cuartos de final de la Liga MX y en la final de la Concachampions, el día a día del primer equipo no sufre grandes contratiempos, por lo que reina la armonía dentro del predio.

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Ahora bien, hay una situación puntual que excede a los futbolistas y que mantiene intranquilos a directivos y aficionados. Antonio Mohamed todavía no ha asegurado su continuidad al frente del cuadro escarlata más allá del próximo verano. Por ello, en los pasillos del Nemesio Diez todavía se encuentran expectantes a lo que el entrenador disponga.

Sin embargo, aunque el DT ha preferido no realizar declaraciones públicas sobre su futuro, se ha podido conocer cuál es la postura real del ‘Turco’ sobre su futuro. La señal de TUDN ha tenido llegada a fuentes cercanas al argentino, y ha podido recabar qué es lo que piensa el estratega respecto a lo que será su segundo semestre del año a nivel profesional.

Mohamed podría seguir en Toluca bajo cierto escenario [Foto: Getty]

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De acuerdo a la cadena televisiva, el timonel del Toluca considera que hay un factor clave que marcará el destino inmediato de su carrera. El reporte señaló que Antonio Mohamed seguirá en el club si gana la Concachampions 2026. El equipo choricero enfrentará a Tigres en la gran final del certamen internacional, y de salir victorioso, habrá Turco para rato.

Como el técnico ya conquistó dos veces la Liga MX con los ‘Diablos Rojos’, se pone la vara más alta. Su objetivo es hacerse con la CONCACAF, y no alcanzar la gloria continental sería una gran decepción para él, que tanto ha trabajado para hacerlo posible. Antonio Mohamed quiere dejarle un título internacional a Toluca, y cree que este es el momento de lograrlo.

Según la compañía, el objetivo del ‘Turco’ es continuar en la institución pero siempre y cuando cumpla con esa meta individual. Por supuesto, si al mismo tiempo logra el tricampeonato en el torneo local, mejor aún, pero no es su prioridad. Si corona y se queda, en el segundo semestre también dirigirá Leagues Cup, otro campeonato internacional. El argentino lo dará todo para vencer a Tigres y levantar el trofeo el 30 de mayo.