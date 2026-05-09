Marc Márquez se FRACTURÓ en el GP de Francia y será operado: ¿Cuánto tiempo estará de baja?

El heptacampeón español sufrió una dura caída en la Sprint y se confirmó la dura lesión que lo apartará de las pistas.

Marc Márquez vuelve a sufrir un duro revés en su carrera. El siete veces campeón de MotoGP tuvo una aparatosa caída este sábado durante la Sprint del GP de Francia y se confirmó la peor noticia: padece una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

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De esta manera, el experimentado piloto español de Ducati queda afuera del resto del fin de semana en Francia y también es baja confirmada para la carrera en su casa: el GP de Catalunya (17 de mayo).

Tal como confirmó su equipo, Márquez viaja a Madrid esta misma noche para someterse a una intervención quirúrgica y luego comenzará su etapa de recuperación. De momento, lo único confirmado es que no estará en Montmeló, pero podría perderse más carreras.

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Dos recuperaciones a falta de una

Esta lesión en el pie se le suma a las molestias en su hombro derecho. El propio Márquez había revelado que después de Montmeló iba a revisarse la zona operada por un tornillo que le toca un nervio, pero ahora se le sumó lo del pie y todo se hace más cuesta arriba para el español.

En síntesis