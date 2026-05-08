El futuro incierto del neerlandés en la Fórmula 1 provocó que el equipo con sede en Milton Keynes busque alternativas en la parrilla.

No hay garantías de que Max Verstappen vaya a cumplir su contrato con Red Bull Racing en la Fórmula 1 y el equipo de las bebidas energéticas ve a Oscar Piastri -actualmente piloto de McLaren– como su posible reemplazo, según pudo saber el portal Motorsport.

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No es un secreto que ‘Mad Max’ no está a gusto con la nueva F1 y no se espera que haya grandes cambios en el reglamento de acá a varios años. Por eso, la idea de su retiro (que podría no ser definitivo) sigue tomando fuerza con el correr de las semanas.

Verstappen ya avisó en más de una oportunidad que no se ve pilotando en la F1 hasta la edad de Fernando Alonso, y mucho menos si no disfruta en la pista. El neerlandés se lo pasa mejor compitiendo en Nürburgring con el GT3 y esa parece ser su mayor motivación esta temporada.

Max Verstappen terminó quinto en el GP de Miami 2026 (Getty Images)

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Piastri podría tomar la butaca de Verstappen en Red Bull

La salida de Helmut Marko como asesor de Red Bull Racing ha hecho más flexible la política del equipo que, con el austriaco en actividad, priorizaba a los pilotos formados en la academia de Red Bull, salvo algunas excepciones como la de Checo Pérez.

Es en este contexto que el nombre de Piastri toma fuerza. El australiano demostró tener lo que se necesita para pelear por un título, pero en McLaren sigue estando a la sombra de Lando Norris. Además, Mark Webber -su representante- fue piloto de Red Bull y tiene un diálogo fluido con esa escudería.

Ahora bien, es importante contemplar la postura de McLaren. Piastri tiene contrato hasta 2027 en el equipo Papaya y a Zak Brown -CEO del equipo- no le hace gracias perder a su piloto. Ahora bien, lo que sí le interesaría sería la llegada de Max junto a Piero Lambiase, quien ya fichó por la escudería para empezar a trabajar allí a partir de 2028.

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En síntesis