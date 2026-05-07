Kimi Antonelli sigue liderando y hay dos caras nuevas en el Top 10 luego de la carrera en Estados Unidos.

La Fórmula 1 volvió luego de un mes sin actividad en el Gran Premio de Miami y Kimi Antonelli demostró que el parate no le provocó ningún efecto negativo. Por el contrario, el joven piloto italiano encadenó su tercer triunfo consecutivo y está más líder que nunca en el campeonato con 100 puntos.

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Ahora bien, en la F1 hay otra tabla de posiciones alternativa: la del Power Rankings. Los jueces hicieron sus votaciones luego de la carrera en Miami y Kimi recibió un 9.4 para seguir en lo más alto también en esta tabla de posiciones.

Ahora bien, este Power Rankings tuvo un sabor especial para la región, ya que Franco Colapinto ocupó el tercer lugar con una valoración de 9.0 luego de su P7 y Checo Pérez fue quinto con una puntuación de 7.6. Sin embargo, solo el argentino pudo meterse en el Top 10 de la tabla general.

Power Rankings del Gran Premio de Miami 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 9.4 Lando Norris (McLaren) – 9.0 Franco Colapinto (Alpine) – 9.0 Max Verstappen (Red Bull) – 8.6 Checo Pérez (Cadillac) – 7.6 Carlos Sainz (Williams) – 7.4 Oscar Piastri (McLaren) – 7.2 Charles Leclerc (Ferrari) – 7.2 Fernando Alonso (Aston Martin) – 6.8 Oliver Bearman (Haas) – 6.8

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Tabla de posiciones general del Power Rankings de la F1 2026 tras el GP de Miami

Tabla del Power Rankings tras el GP de Miami (Foto: www.formula1.com)

¿Qué es el Power Rankings de la F1?

Un panel de cinco jueces evalúa a cada piloto después de cada Gran Premio y los califica sobre 10 según su desempeño durante el fin de semana. Las puntuaciones de los expertos se promedian para producir una puntuación de carrera y estas se suman a lo largo de la temporada en una tabla de clasificación general.