Cuando los rivales saben que tienen que visitar el Estadio Nemesio Diez, saben que comienzan ‘perdiendo’ desde el vestidor por lo que significa semejante ícono arquitectónico. Toluca hace de su casa una verdadera fortaleza, y los números conseguidos en los últimos tiempos respaldan esa localía casi imposible de vencer para cualquier contrincante de turno.

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A lo que representa de por sí ir a jugar a la altura cuando no estás acostumbrado, a los 2600 metros sobre el nivel del mar, se le suma el ambiente especial que los Diablos Rojos generan en su casa. Posee una de las aficiones más fieles y resonantes del futbol mexicano, que se hace sentir cuando su equipo juega en casa, siendo un jugador más dentro de la cancha.

Los jugadores del conjunto escarlata, las veces que les toca disputar un partido en La Bombonera, ya de entrada se imaginan la cancha totalmente colmada y con un clima hostil para el rival. Es un combustible anímico para sus propios futbolistas, al mismo tiempo que un obstáculo más a sobrepasar para los oponentes del Toluca, un arma verdaderamente letal.

A todas estas situaciones ya conocidas del Estadio Nemesio Diez, se le ha sumado un curioso video viral que ha trascendido en las últimas horas, de cómo se vive una noche en el ‘Infierno’. Este jueves, Toluca tenía que remontar una serie muy complicada en la Concachampions y la superó sin problemas gracias a su localía, goleando y humillando a sus rivales estadounidenses.

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En la filmación compartida del detrás de escena del partido, se puede observar cómo el estadio late y retumban los saltos y cánticos de los fanáticos presentes en las gradas. La grabación es de la zona de sanitarios, donde se visualiza a las puertas abriéndose y cerrándose según la parte de la canción que en la parte superior se estaba pronunciando.

El momento captado durante el juego de Concachampions fue uno de los más vistos y reproducidos del día en Tik Tok, con los aficionados de Toluca enloquecidos por el episodio. Incluso, usuarios de otros países del mundo no tardaron en encontrarse con el video y reaccionar sorprendidos ante los golpes producidos por el caldeado ambiente de La Bombonera. ¿La cancha más temible de México?