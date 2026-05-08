Juan José Calero, delantero de 27 años de Venados de Yucatán, sería el primer fichaje de Pumas para la próxima temporada.

Pumas se prepara para recibir este domingo al América en CU por la revancha de los cuartos de final de la Liguilla. Mientras tanto, salió a la luz la noticia de que Juan José Calero sería el primer fichaje del club auriazul de cara a la próxima temporada.

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No obstante, Efraín Juárez no estaría de acuerdo con la llegada de este futbolista. Según lo revelado por el Diario AS, un integrante del cuerpo técnico de Pumas negó el interés por Juan José Calero. Y esto podría generar ciertos roces entre el entrenador y la directiva.

Cabe recordar que en los últimos meses surgieron varios rumores acerca de que la relación entre Efraín Juárez y Antonio Sancho, presidente deportivo de Pumas, no es la mejor y que, de hecho, el directivo ha llegado a pensar en reemplazar al técnico pese a que públicamente siempre lo respaldó.

Si la directiva comienza a realizar fichajes por su cuenta, sin consultar o sin la aprobación de Efraín Juárez, esto podría generar un conflicto. De todos modos, ahora el foco del plantel de Pumas está puesto en la Liguilla y nada va a distraer a los jugadores y al cuerpo técnico.

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Juan José Calero podría jugar en Pumas la próxima temporada (Imago7)

Por lo pronto, el último mercado de Pumas ha sido positivo y jugadores como Juninho, Robert Morales, Jordan Carrillo y Uriel Antuna han aportado mucho al equipo. Y se espera que el club auriazul siga mejorando su nómina en la próxima ventana de transferencias.

Los números de Juan José Calero

Juan José Calero es un delantero de 27 años surgido de Pachuca y que en las últimas temporadas ha jugado en la Liga de Expansión MX. El atacante es actual jugador de Venados de Yucatán, equipo con el que ha marcado 22 goles en 28 partidos disputados.

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En síntesis