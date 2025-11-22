¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1?

Este fin de semana es distinto a todos. La carrera del Gran Premio de Las Vegas no será un domingo, tal como acostumbra la tradición de la máxima categoría del automovilismo. Por esa razón, a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas la acción más esperada del día.

Para mantener el estilo norteamericano, que busca show y espectacularidad, todas las sesiones de la actividad de la Fórmula 1 se adelantaron un día, por lo que este sábado 22 de noviembre será el momento de apagar las luces y comenzar a correr. Eso sí, será en un horario atípico, razón por la que más de uno puede quedar fuera de la fiesta.

Para no perderse de nada de lo que sucederá en Las Vegas habrá que estar muy atento. El horario para el inicio de la carrera está previsto para las 22:00hs del Centro de México, 23:00hs en Bogotá y 01:00hs en la madrugada del domingo de Buenos Aires. A pesar del cambio de día, Latinoamérica fue favorecida de importante manera para que sus habitantes puedan disfrutar del show.

Tras la Pole Position obtenida por Lando Norris, quien será acompañado en la primera fila por Max Verstappen, la carrera estará llena de emociones. El británico de McLaren quiere comenzar a definir el Campeonato del mundo, mientras que el neerlandés todavía confía en una remontada milagrosa. Todo por suceder en las calles de Las Vegas.

Horario de la carrera del Gran Premio de Brasil 2025 de la F1

México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 22:00 hs

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 23:00 hs

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 00:00 hs

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 01:00 hs (domingo)

España – 05:00 hs (domingo)

¿Qué canal transmite el GP de Las Vegas 2025 en México?

Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, plataforma paga oficial del Gran Circo.