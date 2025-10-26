Es tendencia:
¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1?

El evento principal del fin de semana se transmitirá en vivo para cientos de países. Conoce en qué horario sintonizarlo.

Por Leandro Barraza

Carrera del Gran Premio de México
Carrera del Gran Premio de México

Llegó el día: este domingo 26 de octubre se disputa la carrera del Gran Premio de México 2025. Luego de tres Prácticas Libres y una clasificación apasionante, los pilotos salen a la pista una vez más para correr la cita principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Toda la atención está puesta en Max Verstappen (Red Bull Racing), quien largará desde el quinto lugar e intentará recuperar posiciones hasta lo más alto. Una situación parecida deberá enfrentar el líder del Mundial, Oscar Piastri (McLaren), que largará octavo. A continaución, conoce a qué hora es la carrera.

Horario de la carrera del GP de México 2025

  • México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 14:00 hs
  • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 15:00 hs
  • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 16:00 hs
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 17:00 hs

Parrilla de salida del GP de México 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  11. Estebab Ocon (Haas)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  14. Fernando Alonso (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine)
