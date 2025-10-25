Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. No por el resultado, sino por su decisión de adelantar a Pierre Gasly sobre el final de la carrera a pesar de haber recibido la orden de no hacerlo. Esta acción generó opiniones opuestas y se mantuvo en boca de la prensa y aficionados durante varios días.

De hecho, el tema volvió a salir a la luz en el marco del Gran Premio de México. Colapinto llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez con una prenda con la frase “Llamen a los rebeldes” y luego, en diálogo con reporteros, aseguró que “los cobardes no hacen historia”. Ahora bien, ahora Pierre Gasly rompió el silencio y dio su opinión sobre lo sucedido.

En declaraciones recogidas por el portal RacingNews365, el piloto francés de 29 años declaró al respecto: “Lo que hizo la semana pasada no refleja lo que ha logrado como piloto. ¿Fue su mejor decisión? No. ¿Pero aprenderá de ella? Sí. Lo bueno en general es que está haciendo un buen trabajo para el equipo“.

El adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos:

La broma de Franco Colapinto sobre su adelantamiento en Estados Unidos

El piloto argentino de Alpine platicó con el periodista Juan Fossaroli en la previa del Gran Premio de México y bromeó sobre su decisión de adelantar a Pierre Gasly pese a la orden del equipo de mantener posiciones: “Veniamos 17 y 18 y quería que se viera un poco más el logo de Mercado Libre que no nos habían enfocado en toda la carrera”.

