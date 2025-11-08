¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Brasil 2025 de la F1?

El Gran Premio de Brasil 2025 no descansa. Este sábado a primera hora se disputó la carrera Sprint y Lando Norris se llevó todos los reflectores al conseguir la victoria. Sin embargo, el piloto de McLaren no tendrá demasiado tiempo para festejar y deberá volver a enfocarse en conseguir un buen resultado en la clasificación para la carrera principal del domingo.

Interlagos suele ser una fecha clave para la definición de los campeonatos y Norris tiene una chance importante de despegarse a falta de Las Vegas, Qatar (también tiene Sprint) y Abu Dhabi. No obstante, para ello el británico debe ratificar su buen rendimiento en la clasificación. A continuación, conoce en qué horario podrás sintonizarla según el país en el que estés.

Horario de la clasificación del GP de Brasil 2025

México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 12:00 hs

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 13:00 hs

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 14:00 hs

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 15:00 hs

España – 19:00 hs

¿Quién consiguió la pole en la última clasificación del GP de Brasil?

La clasificación del Gran Premio de Brasil 2024 fue liderada por Lando Norris con un tiempo de 1:23.405. Sin embargo, la victoria terminó siendo para Max Verstappen (remontó desde el P17) y el podio lo completó Alpine con un histórico doblete conseguido por Pierre Gasly y Esteban Ocon.

George Russell, Lando Norris y Yuki Tsunoda tras la qualy de Brasil 2024 (GETTY IMAGES)