Toluca volvió a demostrar por qué es el mejor equipo del año, tras quedar como único líder de la primera fase del Torneo Apertura 2025. Gracias a este logro, los Diablos Rojos tendrán la ventaja de definir todas sus series en condición de local, un factor que puede ser determinante en la lucha por el título.

Durante varios días, Toluca estuvo a la espera de que se confirmara su rival para los cuartos de final del certamen. Sin embargo, para conocerlo debían esperar a que concluyera el Play-In, y finalmente este domingo se definió el enfrentamiento que tendrá a los Diablos Rojos contra un histórico debutante en Liguilla.

FC Juárez hizo historia al clasificar por primera vez a la Liguilla y será el equipo que tendrá que medirse con Toluca por un lugar en las semifinales. La expectativa crece entre los aficionados, que esperan con ansias ver el choque entre un equipo consagrado y uno que llega con hambre de protagonismo.

Mientras se aguarda que la Liga BBVA haga oficial los días y horarios de todos los cruces, Antonio Mohamed adelantó cuándo se jugarán los partidos de su equipo. El entrenador argentino sigue demostrando su cercanía con los medios y su estilo directo para mantener informada a la afición.

¿Cuándo jugará Toluca?

Según informó Christian Martinoli en TV Azteca, Mohamed filtró que la ida entre Toluca y FC Juárez será el miércoles 26 de noviembre, mientras que la vuelta se disputará el sábado 29 de noviembre desde las 19:00 horas. Con esta información, los fanáticos ya pueden planear cómo seguir los encuentros.

Los Diablos Rojos llegan como favoritos para estar nuevamente entre los cuatro mejores del torneo, y su gran objetivo es buscar el bicampeonato bajo la dirección de Antonio Mohamed, quien ha realizado un trabajo destacado a lo largo de 2025, consolidando al equipo como uno de los más sólidos de la Liga MX.

