Este domingo quedaron confirmados los cruces de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tras la histórica clasificación de FC Juárez, que se metió en los cuartos de final por primera vez en toda su historia. La emoción crece y los aficionados ya sueñan con las sorpresas que podrían dejar estos enfrentamientos.

Publicidad

Publicidad

La segunda fase del torneo comenzará esta semana, y para anticipar lo que podría suceder, le preguntamos a la Inteligencia Artificial Gemini cuáles serán los cuatro equipos que clasificarán a la siguiente instancia y que pelearán por el título.

La predicción de Gemini

En el primer cruce, Toluca (1°) enfrentará a https://bolavip.com/mx/tema/fc-juarezFC Juárez (8°). La ida en Juárez terminará 1-1, mientras que la vuelta en Toluca se definirá 2-1 a favor de los Diablos Rojos. Marcador global 3-2, y Toluca avanzará gracias a su ofensiva y el respaldo de la localía, superando a unos Bravos que darán pelea.

El segundo enfrentamiento tendrá a Tigres (2°) contra Tijuana (7°). La ida en el Estadio Caliente terminará 2-1 para los Xolos, pero la vuelta en el “Volcán” será contundente: 3-0 para Tigres. Marcador global 4-2, y los felinos avanzarán aprovechando la calidad de su plantilla y la presión de su afición.

Publicidad

Publicidad

En la tercera serie, Cruz Azul (3°) se medirá con Chivas (6°). La ida en Guadalajara será 1-0 para las Chivas, pero en la vuelta en el Estadio Azteca, Cruz Azul remontará 2-0, asegurando un marcador global de 2-1 y clasificando a semifinales gracias a su solidez defensiva y experiencia.

Finalmente, América (4°) enfrentará a Rayados de Monterrey (5°) . La ida en Monterrey terminará 2-2, mientras que la vuelta en el Ciudad de los Deportes se definirá 1-0 a favor de las Águilas. Marcador global 3-2, y América avanzará utilizando la ventaja de la localía.

ver también Así quedó la Liguilla de la Liga MX tras la victoria de Juárez sobre Pachuca en el cierre del Play-In

Encuesta¿Crees que la predicción de la IA se cumplirá? ¿Crees que la predicción de la IA se cumplirá? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

Resumen de Clasificados a Semifinales

Toluca

Tigres

Cruz Azul

América

Por lo tanto, las semifinales quedarían así: América vs. Toluca y Cruz Azul vs. Tigres.

En síntesis