¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Fórmula 1 2025?

Luego de un fin de semana plagada de glamour en el Gran Premio de Las Vegas, donde una de las carreras más esperadas del año se llevó a cabo, es momento de comenzar a dar vuelta la página. La competencia de la Fórmula 1 continuará muy pronto buscando a un nuevo campeón del mundo, distinción que parece estar cada vez más clara en el cierre de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Fecha y lugar del próximo Gran Premio de Fórmula 1

Se terminó la gira por América y es momento de viajar hacia Medio Oriente. El próximo fin de semana, el del domingo 30 de noviembre, la sede la máxima categoría de la Fórmula 1 será Qatar. Con Lando Norris buscando su primer campeonato del mundo, la expectativa llegará a su punto máximo con el británico tan cerca de conseguir el hito más importante de la carrera de un piloto.

En el famoso circuito de Lusail, los monoplazas comenzarán a definir la temporada que ha dejado muchas emociones. Aunque el Mundial de Constructores quedó definido hace rato, lo cierto es que en los distintos lugares de la parrilla ha habido competencia de principio a fin, por lo que los aficionados disfrutaron de una de las mejores campañas de los años más recientes.

Lando tiene una ventaja tal, que podría consagrarse campeón en Qatar, por lo que todas las miradas estarán puestas en el McLaren del británico que está ante una oportunidad histórica. Además, es importante destacar que el fin de semana contará con una carrera Sprint, por lo que la acción está asegurada de principio a fin.

Publicidad

Publicidad

ver también Tabla de posiciones de la F1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Las Vegas 2025

En síntesis