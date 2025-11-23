Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

¿Juega Lionel Messi? Las probables alineaciones de FC Cincinnati vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS

Los Garys y las Garzas se enfrentan por las Semifinales de la Conferencia Este de la temporada 2025 de la Primera División de Estados Unidos.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
FC Cincinnati e Inter Miami se enfrentan por los playoffs de la MLS 2025
© Getty ImagesFC Cincinnati e Inter Miami se enfrentan por los playoffs de la MLS 2025

Por las Semifinales de la Conferencia Este de la temporada 2025 de la MLSFC Cincinnati e Inter Miami se miden este domingo 23 de noviembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati. Ambos equipos quieren dar un paso más hacia el título.

Publicidad

El equipo a cargo de Pat Noonan viene de cosechar una buena victoria por 2-1 en condición de local ante Columbus Crew por los Cuartos de Final, en lo que fue el tercer partido de la serie. Primero Cincinnati ganó 1-0, pero en al Revancha fue goleado 4-0. Cabe recordar que no hay un resultado global en estas llaves, solo cuentan las victorias.

Del lado del equipo dirigido por Javier Mascherano, arriban luego de obtener un triunfazo en casa tras golear 4-0 a Nashville SC, en lo que también fue el tercer partido de la serie. Las Garzas habían ganador el primer duelo por 3-1, pero el segundo lo perdieron por 2-1.

La posible alineación de FC Cincinnati vs. Inter Miami

  • Roman Celentano.
  • Nick Hagglund
  • Miles Robinson
  • Teenage Hadebe.
  • Ender Echenique
  • Pavel Bucha
  • Evander
  • Samuel Gidi
  • Yuya Kubo
  • Brenner
  • Kevin Denkey
  • DT: Pat Noonan
Publicidad

La posible alineación de Inter Miami vs. FC Cincinnati

  • Rocco Ríos
  • Ian Fray
  • Noah Allen
  • Maximiliano Falcón
  • Jordi Alba.
  • Tadeo Allende
  • Rodrigo De Paul
  • Sergio Busquets
  • Baltasar Rodríguez
  • Lionel Messi
  • Luis Suárez
  • DT: Javier Mascherano
¿Qué pasa si Messi e Inter Miami ganan, empatan o pierden contra FC Cincinnati en la semifinal de la MLS?

ver también

¿Qué pasa si Messi e Inter Miami ganan, empatan o pierden contra FC Cincinnati en la semifinal de la MLS?

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Qué resultado necesita el Inter Miami de Lionel Messi para llegar a la final?
MLS

¿Qué resultado necesita el Inter Miami de Lionel Messi para llegar a la final?

¿Qué pasa si Inter Miami gana, empata o pierde vs. Cincinnati en semifinal?
MLS

¿Qué pasa si Inter Miami gana, empata o pierde vs. Cincinnati en semifinal?

Qué es la 'cláusula Beckham', la vía que puede usar Messi para volver al Barcelona
Futbol Internacional

Qué es la 'cláusula Beckham', la vía que puede usar Messi para volver al Barcelona

El golazo de Anthony Martial en el entrenamiento que enloqueció a Rayados
Rayados de Monterrey

El golazo de Anthony Martial en el entrenamiento que enloqueció a Rayados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo