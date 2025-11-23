Por las Semifinales de la Conferencia Este de la temporada 2025 de la MLS, FC Cincinnati e Inter Miami se miden este domingo 23 de noviembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati. Ambos equipos quieren dar un paso más hacia el título.

El equipo a cargo de Pat Noonan viene de cosechar una buena victoria por 2-1 en condición de local ante Columbus Crew por los Cuartos de Final, en lo que fue el tercer partido de la serie. Primero Cincinnati ganó 1-0, pero en al Revancha fue goleado 4-0. Cabe recordar que no hay un resultado global en estas llaves, solo cuentan las victorias.

Del lado del equipo dirigido por Javier Mascherano, arriban luego de obtener un triunfazo en casa tras golear 4-0 a Nashville SC, en lo que también fue el tercer partido de la serie. Las Garzas habían ganador el primer duelo por 3-1, pero el segundo lo perdieron por 2-1.

La posible alineación de FC Cincinnati vs. Inter Miami

Roman Celentano.

Nick Hagglund

Miles Robinson

Teenage Hadebe.

Ender Echenique

Pavel Bucha

Evander

Samuel Gidi

Yuya Kubo

Brenner

Kevin Denkey

DT: Pat Noonan

La posible alineación de Inter Miami vs. FC Cincinnati

Rocco Ríos

Ian Fray

Noah Allen

Maximiliano Falcón

Jordi Alba.

Tadeo Allende

Rodrigo De Paul

Sergio Busquets

Baltasar Rodríguez

Lionel Messi

Luis Suárez

DT: Javier Mascherano