Por las Semifinales de la Conferencia Este de la temporada 2025 de la MLS, FC Cincinnati e Inter Miami se miden este domingo 23 de noviembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati. Ambos equipos quieren dar un paso más hacia el título.
El equipo a cargo de Pat Noonan viene de cosechar una buena victoria por 2-1 en condición de local ante Columbus Crew por los Cuartos de Final, en lo que fue el tercer partido de la serie. Primero Cincinnati ganó 1-0, pero en al Revancha fue goleado 4-0. Cabe recordar que no hay un resultado global en estas llaves, solo cuentan las victorias.
Del lado del equipo dirigido por Javier Mascherano, arriban luego de obtener un triunfazo en casa tras golear 4-0 a Nashville SC, en lo que también fue el tercer partido de la serie. Las Garzas habían ganador el primer duelo por 3-1, pero el segundo lo perdieron por 2-1.
La posible alineación de FC Cincinnati vs. Inter Miami
- Roman Celentano.
- Nick Hagglund
- Miles Robinson
- Teenage Hadebe.
- Ender Echenique
- Pavel Bucha
- Evander
- Samuel Gidi
- Yuya Kubo
- Brenner
- Kevin Denkey
- DT: Pat Noonan
La posible alineación de Inter Miami vs. FC Cincinnati
- Rocco Ríos
- Ian Fray
- Noah Allen
- Maximiliano Falcón
- Jordi Alba.
- Tadeo Allende
- Rodrigo De Paul
- Sergio Busquets
- Baltasar Rodríguez
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- DT: Javier Mascherano
