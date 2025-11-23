El campeonato de la Fórmula 1 de repente tomó un giro inesperado. Cuando parecía que Lando Norris tenía todo a favor para coronarse por primera vez, el piloto británico fue descalificado de la carrera al igual que su compañero en McLaren, Oscar Piastri.

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas y, gracias a la descalificación de ambos, el tetracampeón de la Fórmula 1 logró descontar importantes puntos en la tabla de posiciones. Lando Norris había finalizado 2° y Oscar Piastri 4°, pero ninguno sumó unidades.

Luego de la carrera, la FIA emitió un comunicado brindando los detalles de las descalificaciones de ambos pilotos: Los patines traseros de los monoplazas fueron medidos y se encontró que estaban por debajo del espesor mínimo de 9 mm especificado.

Las mediciones fueron realizadas con un micrómetro de alta precisión y arrojaron valores de 8,88 mm y 8,93 mm en los coches tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri. Por lo tanto, ambos pilotos de McLaren no pudieron sumar los puntos que habían conseguido en la carrera.

Max Verstappen ganó en Las Vegas (Getty Images)

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de China, y Nico Hulkenberg, en el Gran Premio de Bahréin, fueron descalificados este año por el mismo motivo. Esta noticia generó un alto impacto en el campeonato, debido a que Lando Norris ahora solo le saca una diferencia de 24 puntos a Max Verstappen y a Oscar Piastri.

Las carreras que quedan

El próximo domingo 30 de noviembre se disputará la carrera en Qatar, mientras que el 7 de diciembre la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegará a su fin en Abu Dhabi. Además, en Qatar se llevará a cabo un sprint, por lo tanto todavía hay 58 puntos en juego y todo puede pasar.

La tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 390 Oscar Piastri (McLaren) – 366 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 George Russell (Mercedes) – 294 Charles Leclerc (Ferrari) – 226 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

En síntesis