¿A qué hora se corre el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1?

América se prepara para recibir a la Fórmula 1 con cuatro carreras consecutivas en la recta final de la temporada 2025. Si bien anteriormente ya se disputaron los Grandes Premios de Miami y Canadá, ahora la Máxima regresa al continente para las carreras de Austin, México, Brasil y Las Vegas.

Este fin de semana no habrá actividad, algo habitual cuando hay un cambio de continente entre carreras. Sin embargo, a partir del 17 de octubre los coches volverán a rodar en el Circuito de las Américas de Austin, Texas en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, una cita que cuenta con dos carreras: la sprint el sábado y la principal el domingo.

Circuito de las Américas de Austin, Texas (GETTY IMAGES)

¿A qué hora son las carreras del Gran Premio de Estados Unidos 2025?

Carrera Sprint – Sábado 18 de octubre

México: 11:00 hs (CDMX)

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 hs

Venezuela, Puerto Rico, Bolivia: 13:00 hs

Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 14:00 hs

Carrera principal – Domingo 19 de octubre

México: 13:00 hs (CDMX)

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 hs

Venezuela, Puerto Rico, Bolivia: 15:00 hs

Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 16:00 hs

Las carreras restantes de la temporada 2025 de la F1