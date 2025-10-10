¿A qué hora se corre el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1?

América se prepara para recibir a la Fórmula 1 con cuatro carreras consecutivas en la recta final de la temporada 2025. Si bien anteriormente ya se disputaron los Grandes Premios de Miami y Canadá, ahora la Máxima regresa al continente para las carreras de Austin, México, Brasil y Las Vegas.
Este fin de semana no habrá actividad, algo habitual cuando hay un cambio de continente entre carreras. Sin embargo, a partir del 17 de octubre los coches volverán a rodar en el Circuito de las Américas de Austin, Texas en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, una cita que cuenta con dos carreras: la sprint el sábado y la principal el domingo.
¿A qué hora son las carreras del Gran Premio de Estados Unidos 2025?
Carrera Sprint – Sábado 18 de octubre
- México: 11:00 hs (CDMX)
- Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 hs
- Venezuela, Puerto Rico, Bolivia: 13:00 hs
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 14:00 hs
Carrera principal – Domingo 19 de octubre
- México: 13:00 hs (CDMX)
- Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 hs
- Venezuela, Puerto Rico, Bolivia: 15:00 hs
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 16:00 hs
Las carreras restantes de la temporada 2025 de la F1
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre