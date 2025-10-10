Es tendencia:
Fórmula 1

¿A qué hora se corre el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1?

La Máxima vuelve al continente americano entre el 17 y 19 de octubre para vivir un fin de semana cargado de actividad en Austin, Texas.

Gran Premio de Estados Unidos de la F1
© GETTY IMAGESGran Premio de Estados Unidos de la F1

América se prepara para recibir a la Fórmula 1 con cuatro carreras consecutivas en la recta final de la temporada 2025. Si bien anteriormente ya se disputaron los Grandes Premios de Miami y Canadá, ahora la Máxima regresa al continente para las carreras de Austin, México, Brasil y Las Vegas.

Este fin de semana no habrá actividad, algo habitual cuando hay un cambio de continente entre carreras. Sin embargo, a partir del 17 de octubre los coches volverán a rodar en el Circuito de las Américas de Austin, Texas en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, una cita que cuenta con dos carreras: la sprint el sábado y la principal el domingo.

Circuito de las Américas de Austin, Texas (GETTY IMAGES)

Circuito de las Américas de Austin, Texas (GETTY IMAGES)

¿A qué hora son las carreras del Gran Premio de Estados Unidos 2025?

Carrera Sprint – Sábado 18 de octubre

  • México: 11:00 hs (CDMX)
  • Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 hs
  • Venezuela, Puerto Rico, Bolivia: 13:00 hs
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 14:00 hs
Carrera principal – Domingo 19 de octubre

  • México: 13:00 hs (CDMX)
  • Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 hs
  • Venezuela, Puerto Rico, Bolivia: 15:00 hs
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 16:00 hs
Las carreras restantes de la temporada 2025 de la F1

  1. Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  2. Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  3. Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  4. Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  5. Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  6. Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
