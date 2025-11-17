Campeón de la F1 destroza a Colapinto: “No es más que un piloto que paga para financiar a Alpine”

Alpine le dio un gran motivo para festejar a los aficionados argentinos antes del Gran Premio de Brasil. La escudería francesa confirmó la renovación de Franco Colapinto para la temporada 2026 y hay grandes expectativas por lo que pueda mostrar el oriundo de Buenos Aires la próxima temporada con motor Mercedes y un nuevo coche.

No obstante, así como este nuevo vínculo se celebró en Latinoamérica, también recibió fuertes críticas por parte de un campeón de la Fórmula 1: Jacques Villeneuve. El canadiense, quien se consagró en la temporada 1997 con Williams, fue lapidario con Franco.

En declaraciones publicadas por BetVictor Casino, Villeneuve sostuvo: “La confirmación de Colapinto me recuerda a la época en que se pagaba a los pilotos. Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar al equipo. No fueron sus resultados en pista los que justificaron esta extensión de contrato con Alpine. Ha mostrado destellos de velocidad, pero no es constante”.

Es importante mencionar que Colapinto todavía no tuvo una temporada completa en la F1 y que había conseguido sumar puntos en su primer año con Williams. Además, no es un secreto que Alpine tiene el peor coche de la parrilla en 2026, por lo que todo apunta que recién la próxima temporada se lo podría juzgar por sus resultados.

En la misma línea que Juan Pablo Montoya

Días atrás, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya declaró sobre la renovación de Colapinto en diálogo con el diario As: “Franco Colapinto pilota en la Fórmula 1 por los patrocinios de Mercado Libre y Globant. Si Paul Aron hubiera tenido el dinero, Alpine lo habría puesto de titular antes que a Colapinto”.

