Bajón de Piastri y Colapinto último: las nuevas medias del videojuego F125

El final de la temporada de la Fórmula 1 promete ser apasionante. Oscar Piastri perdió el liderato con Lando Norris y Max Verstappen se acercó lo suficiente para meter presión en la recta final. Además, jóvenes pilotos como Oliver Bearman o Kimi Antonelli están demostrando cosas interesantes a pesar de su corta edad y prometen destacar en 2026..

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones del Mundial es un buen parámetro para medir el rendimiento de los pilotos, pero no del todo, ya que si el coche no acompaña, no hay pilotaje que valga. No obstante, otro medidor son las valoraciones del videojuego F125, las cuales se van actualizando con el correr del año.

Tras el Gran Premio de Brasil, EA Sports publicó las nuevas medias y sorprendió que el único que bajó puntaje fue Oscar Piastri. Por otro lado, Franco Colapinto sigue estancado en el último lugar con apenas 73 unidades, mientras que Max Verstappen lidera con 95 de overall.

Las nuevas valoraciones del F125

Max Verstappen (Red Bull): 95

Lando Norris (McLaren): 92

Charles Leclerc (Ferrari): 92

George Russell (Mercedes): 92

Oscar Piastri (McLaren): 91

Lewis Hamilton (Ferrari): 91

Fernando Alonso (Aston Martin): 89

Nico Hülkenberg (Kick Sauber): 86

Pierre Gasly (Alpine): 85

Alexander Albon (Williams): 85

Carlos Sainz (Williams): 85

Esteban Ocon (Haas): 83

Isack Hadjar (Racing Bulls): 82

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 80

Oliver Bearman (Haas): 80

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 79

Liam Lawson (Racing Bulls): 77

Lance Stroll (Aston Martin): 77

Yuki Tsunoda (Red Bull): 77

Franco Colapinto (Williams): 73

Publicidad

Publicidad

Medias del F125 (@EASports)

Polémica por Lewis Hamilton

Tras la publicación de las nuevas medias del F125, los usuarios manifestaron su descontento en las redes sociales por el upgrade de Lewis Hamilton. El británico no viene demostrando buenos rendimientos con Ferrari y los fanáticos consideraron una injusticia que haya subido su valoración a 91, mismo puntaje que tiene ahora Oscar Piastri.

ver también ¡Volvió a las pistas! Estas son las primeras imágenes de Checo Pérez en los test

En síntesis

Max Verstappen lidera el ranking de valoraciones del videojuego F125 con 95 de overall.

lidera el ranking de valoraciones del videojuego con de overall. Oscar Piastri fue el único piloto que bajó su puntaje en las nuevas medias del F125 tras el Gran Premio de Brasil.

fue el único piloto que su puntaje en las nuevas medias del tras el Gran Premio de Brasil. El piloto con la valoración más baja en el videojuego F125 es Franco Colapinto con 73 unidades.

Publicidad