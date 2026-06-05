Terminó el primer día del fin de semana en Montecarlo con dominio absoluto de Ferrari y con un susto en el coche de Checo Pérez.

El primer día del Gran Premio de Mónaco 2026 llegó a su fin. Montecarlo volvió a recibir a la Fórmula 1 y, a diferencia de la temporada pasada, el dominio en las primeras dos sesiones de libres fue de Ferrari.

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Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Mónaco 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Cronograma del sábado en el GP de Mónaco 2026

Práctica Libre 3

México: 4:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30h

Argentina: 7:30h

Uruguay/Paraguay: 7:30h

Clásificación

México: 8:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay/Paraguay: 11:00h