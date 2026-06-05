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Fórmula 1

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Mónaco de la F1

Terminó el primer día del fin de semana en Montecarlo con dominio absoluto de Ferrari y con un susto en el coche de Checo Pérez.

Checo Pérez volvió a girar en Mónaco de la mano de Cadillac
© Getty ImagesCheco Pérez volvió a girar en Mónaco de la mano de Cadillac

El primer día del Gran Premio de Mónaco 2026 llegó a su fin. Montecarlo volvió a recibir a la Fórmula 1 y, a diferencia de la temporada pasada, el dominio en las primeras dos sesiones de libres fue de Ferrari.

Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Mónaco 2026

  1. Lewis Hamilton (Ferrari)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Isack Hadjar (Red Bull)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Nico Hülkenberg (Audi)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Oliver Bearman (Haas)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Alex Albon (Williams)
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Liam Lawson (Racing Bulls)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Checo Pérez (Cadillac)
  19. Lando Norris (McLaren)
  20. Fernando Alonso (Aston Martin)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

Cronograma del sábado en el GP de Mónaco 2026

Práctica Libre 3

  • México: 4:30h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30h
  • Argentina: 7:30h
  • Uruguay/Paraguay: 7:30h

Clásificación

  • México: 8:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h
  • Argentina: 10:00h
  • Uruguay/Paraguay: 11:00h
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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