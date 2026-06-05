El primer día del Gran Premio de Mónaco 2026 llegó a su fin. Montecarlo volvió a recibir a la Fórmula 1 y, a diferencia de la temporada pasada, el dominio en las primeras dos sesiones de libres fue de Ferrari.
Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Mónaco 2026
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Lando Norris (McLaren)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Cronograma del sábado en el GP de Mónaco 2026
Práctica Libre 3
- México: 4:30h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30h
- Argentina: 7:30h
- Uruguay/Paraguay: 7:30h
Clásificación
- México: 8:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h
- Argentina: 10:00h
- Uruguay/Paraguay: 11:00h