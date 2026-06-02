El líder del Mundial de Pilotos aseguró estar contento en Mercedes, pero no le cerró la puerta a correr para la escudería de Maranello en un futuro... ¿cercano?

El nombre de Kimi Antonelli está en boca de todos en la Fórmula 1. Tras un primer año de adaptación con tan solo 18 años, el joven piloto italiano está liderando el Mundial este 2026 con una amplia diferencia sobre su compañero de equipo, George Russell.

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Ahora bien, aunque Kimi está dando sus primeros pasos en la Máxima, era inevitable que empiecen a vincularlo con Ferrari por su condición de italiano. Esa pregunta llegó en la previa del Gran Premio de Mónaco y Antonelli estuvo lejos de cerrarle la puerta a la Scudería.

“Al fin y al cabo, Ferrari es un equipo inmenso, tiene una afición increíble y es una marca que permanecerá en la historia para siempre. Así que nunca se sabe“, respondió Kimi Antonelli en declaraciones publicadas por Soy Motor tras la pregunta sobre un posible fichaje por el equipo de Maranello.

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Sin embargo, acto seguido confirmó su lealtad con las Flechas Plateadas: “Yo estoy muy contento en Mercedes y mi objetivo es ganar muchísimo con Mercedes, porque me dio una oportunidad cuando era pequeño y me ha acompañado en este camino hasta ahora“.

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Ahora bien, un detalle no menor es la gran relación que está entablando el italiano con Lewis Hamilton. El siete veces campeón de la Fórmula 1 fue a abrazar a Antonelli luego del su último triunfo en Canadá y luego lo alzó en sus hombros en el podio. ¿Futuros compañeros?

Andrea Kimi Antonelli se abraza con Lewis Hamilton en Canadá (Getty Images)

Kimi Antonelli va por su quinto triunfo consecutivo

Luego de la victoria de George Russell en Australia, las carreras han sido todas para Kimi Antonelli desde China en adelante. Lo curioso es que su triunfo en Shanghái fue el primero en la Fórmula 1, pero desde entonces no ha vuelto a perder.

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Antonelli se impuso en las carreras principales de China, Japón, Miami y Canadá. Ahora, su próximo objetivo es Mónaco, un circuito histórico en el que todos los pilotos sueñan ganar. Dadas las características del trazado, la clasificación podría determinar al ganador, así que las miradas estarán puestas en la qualy del sábado.

En síntesis