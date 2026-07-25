Oficial: Lewis Hamilton es sancionado y cambia la parrilla del GP de Hungría 2026

El piloto británico de Ferrari había finalizado segundo en la clasificación, pero ahora largará en la quinta posición.

Lewis Hamilton perdió su P2 en la grilla de salida del Gran Premio de Hungría 2026. El siete veces campeón de la Fórmula 1 hizo una gran clasificación este sábado en Budapest, pero horas después de la qualy recibió una sanción que le hizo caer posiciones para la largada de la carrera.

Publicidad

Puntualmente, Hamilton fue penalizado por “impedir innecesariamente” a Oscar Piastri en la Q3 y ahora largará en la quinta posición. De esta manera, no solo queda por debajo de Lando Norris, sino que también verá el alerón trasero de Charles Leclerc, Kimi Antonelli y Oscar Piastri.

Lewis Hamilton handed a three-place grid penalty for "unnecessarily impeding" Oscar Piastri during Q3



He'll start Sunday's Grand Prix from P5 on the grid#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Rt7ST2AFd3 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

“Al aproximarse a la curva 1, el coche número 44 circulaba a una velocidad significativamente reducida en la trazada ideal, mientras que el coche número 81 se aproximaba en una vuelta de impulso”, reza el documento publicado.

Publicidad

“El coche número 81, que estaba realizando una vuelta de calentamiento, se vio obligado a realizar una maniobra evasiva saliéndose de la pista y, por lo tanto, abortando la vuelta“, añade el escrito de la FIA para explicar la sanción contra Lewis.

Por último, cierra: “Tras examinar las pruebas disponibles, los comisarios determinaron que el coche número 44 obstaculizó innecesariamente al coche número 81 durante la sesión de clasificación. De conformidad con el Reglamento de la FIA F1 y las directrices de sanción establecidas para este tipo de infracción en la Clasificación, los Comisarios imponen una penalización de tres puestos en la parrilla al piloto del coche número 44“.

Esta fue la maniobra que le valió una sanción a Lewis Hamilton

🚨 OFICIAL | 3 PUESTOS de SANCIÓN a Hamilton por este impeding a Piastri



🔽 Cae a la P5#F1 #HungarianGP 🇭🇺pic.twitter.com/USAA2mBQUC — Nachez (@Nachez98) July 25, 2026

Publicidad

La nueva parrilla de salida tras la sanción de Lewis Hamilton