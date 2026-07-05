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Charles Leclerc ganó el GP de Gran Bretaña 2026 y Antonelli fue 16°: tablas de posiciones de la F1

El piloto monegasco de Ferrari ganó su primera carrera en el año y recortó distancias en el Mundial de Pilotos. Kimi Antonelli no sumó puntos por un problema en su coche.

Charles Leclerc ganó en Silverstone y Kimi Antonelli no sumó puntos
© Getty ImagesCharles Leclerc ganó en Silverstone y Kimi Antonelli no sumó puntos

Tenemos un nuevo ganador en la temporada 2026 de la Fórmula 1: Charles Leclerc. El piloto de Ferrari se quedó con la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña tras haber largado desde la segunda posición y dejó atrás una sequía sin victorias que arrastraba desde 2024.

El monegasco largó mejor que nadie en Silverstone y superó rápidamente a Kimi Antonelli, quien había conseguido la pole en la clasificación del sábado. Por si fuera poco, el joven piloto italiano de Mercedes sufrió un problema en la suspensión de su neumático delantero izquierdo cuando tenía el podio asegurado y cayó hasta el puesto 16.

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Por otra parte, Max Verstappen le sumó más drama al final de la carrera tras un despiste cuando también se preparaba para subir al podio. De esta manera, George Russell obtuvo un P2 y le recortó puntos a su compañero de equipo en la lucha por el campeonato.

Por su parte, tanto Checo Pérez como Franco Colapinto completaron una buena carrera. Ambos largaron desde atrás, pero rápidamente recuperaron posiciones y el piloto argentino de Alpine logró sumar puntos para su equipo.

Resultado de la carrera del GP de Gran Bretaña 2026

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Liam Lawson (Racing Bulls)
  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  8. Gabriel Bortoleto (Audi)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Oscar Piastri (McLaren)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Checo Pérez (Cadillac)
  16. Kimi Antonelli (Mercedes)
  17. Valtteri Bottas (Cadillac)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Max Verstappen (Red Bull) – DNF
  21. Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
  22. Alex Albon (Williams) – DNF
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Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 97 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 20 puntos
  12. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  13. Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 333 puntos
  2. Ferrari – 255 puntos
  3. McLaren – 179 puntos
  4. Red Bull Racing – 128 puntos
  5. Alpine – 60 puntos
  6. Racing Bulls – 59 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 6 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

Luego del GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará un breve descanso y volverá al ruedo con el Gran Premio de Bélgica (Circuito de Spa-Francorchamps). Esta será la Jornada 10 de la temporada 2026 y se llevará a cabo del 17 al 19 de julio.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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