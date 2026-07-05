El piloto monegasco de Ferrari ganó su primera carrera en el año y recortó distancias en el Mundial de Pilotos. Kimi Antonelli no sumó puntos por un problema en su coche.

Tenemos un nuevo ganador en la temporada 2026 de la Fórmula 1: Charles Leclerc. El piloto de Ferrari se quedó con la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña tras haber largado desde la segunda posición y dejó atrás una sequía sin victorias que arrastraba desde 2024.

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El monegasco largó mejor que nadie en Silverstone y superó rápidamente a Kimi Antonelli, quien había conseguido la pole en la clasificación del sábado. Por si fuera poco, el joven piloto italiano de Mercedes sufrió un problema en la suspensión de su neumático delantero izquierdo cuando tenía el podio asegurado y cayó hasta el puesto 16.

Por otra parte, Max Verstappen le sumó más drama al final de la carrera tras un despiste cuando también se preparaba para subir al podio. De esta manera, George Russell obtuvo un P2 y le recortó puntos a su compañero de equipo en la lucha por el campeonato.

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Por su parte, tanto Checo Pérez como Franco Colapinto completaron una buena carrera. Ambos largaron desde atrás, pero rápidamente recuperaron posiciones y el piloto argentino de Alpine logró sumar puntos para su equipo.

Resultado de la carrera del GP de Gran Bretaña 2026

Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Kimi Antonelli (Mercedes) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Max Verstappen (Red Bull) – DNF Nico Hülkenberg (Audi) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos George Russell (Mercedes) – 154 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos Lando Norris (McLaren) – 97 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 20 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 333 puntos Ferrari – 255 puntos McLaren – 179 puntos Red Bull Racing – 128 puntos Alpine – 60 puntos Racing Bulls – 59 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 6 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

Luego del GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará un breve descanso y volverá al ruedo con el Gran Premio de Bélgica (Circuito de Spa-Francorchamps). Esta será la Jornada 10 de la temporada 2026 y se llevará a cabo del 17 al 19 de julio.