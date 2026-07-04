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Kimi Antonelli ganó la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña 2026: las tablas de posiciones de la F1

El piloto italiano de Mercedes superó a Lewis Hamilton y sumó ocho valiosos puntos en el campeonato.

Kimi Antonelli ganó la carrera Sprint en Silverstone
© Getty ImagesKimi Antonelli ganó la carrera Sprint en Silverstone

La primera carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 llegó a su fin. Kimi Antonelli consiguió imponerse en la Sprint de Silverstone este sábado tras superar a Lewis Hamilton (había largado desde la pole) y sumó ocho puntos importantes en el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1.

El joven piloto italiano había sido segundo en la clasificación del viernes, pero pudo sobrepasar a Hamilton en carrera y se quedó con la victoria para estirar su ventaja en la tabla de posiciones por encima de su compañero de equipo, George Russell, quien terminó cuarto. Checo Pérez, por su parte, fue último y recibió una penalización de 10 segundos.

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Resultado de la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Isack Hadjar (Red Bull)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Franco Colapinto (Alpine)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Gabriel Bortoleto (Audi)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Esteban Ocon (Haas)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Alex Albon (Williams)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Fernando Alonso (Aston Martin)
  21. Lance Stroll (Aston Martin)
  22. Checo Pérez (Cadillac)

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 136 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 132 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 85 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 83 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 31 puntos
  11. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 14 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 315 puntos
  2. Ferrari – 215 puntos
  3. McLaren – 167 puntos
  4. Red Bull Racing – 118 puntos
  5. Alpine – 57 puntos
  6. Racing Bulls – 45 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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