Clasificación del GP de España 2026: posiciones confirmadas para la carrera de la F1

Terminó la qualy en el circuito de Madring. Conoce cómo quedó conformada la parrilla de salida.

Todo listo para la primera carrera del Gran Premio de España en el circuito de Madring. Tras unas prácticas libres accidentadas y plagadas de banderas rojas, los pilotos salieron a la pista por cuarta vez en el fin de semana y disputaron la clasificación.

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La pole fue para Lando Norris, quien parece haber reaccionado en su condición de vigente campeón de la Fórmula 1. Por su parte, Checo Pérez fue eliminado en Q1 y sigue lejos de la zona media con Cadillac.

Lando Norris se quedó con la pole position en la clasificación del GP de España (@F1)

Parrilla de salida confirmada para la carrera del GP de España 2026

Lando Norris (McLaren) | POLE Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin)

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¿A qué hora es la carrera del GP de España de la F1?