¡Pole para Lando Norris! Resultado de la clasificación del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Hungría 2026. Los pilotos de la Fórmula 1 disputaron la clasificación este sábado en Hungaroring y quedó definida la parrilla de salida con Lando Norris largando desde la pole y Checo Pérez en el fondo. ¿La sorpresa? Fernando Alonso, quien clasificó a Q2 con el nuevo AMR26B.
Parrilla de salida del GP de Hungría 2026
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Checo Pérez (Cadillac)
Lando Norris fue el más rápido en la clasificación de Hungría (@F1)
Resultado de la clasificación
Eliminados en Q1:
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Checo Pérez (Cadillac)
Eliminados en Q2:
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
Eliminación en Q3:
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
Horario de la carrera del GP de Hungría 2026
|País
|Hora de la carrera
|México y Centroamérica
|07:00
|Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
|08:00
|Venezuela, Rep. Dom., Bolivia, Puerto Rico, Chile
|09:00
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|10:00