¡Pole para Lando Norris! Resultado de la clasificación del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1

Terminó la qualy en Hungaroring con el piloto de McLaren a la cabeza. Conoce cómo quedó conformada la parrilla completa para la carrera del domingo.

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Hungría 2026. Los pilotos de la Fórmula 1 disputaron la clasificación este sábado en Hungaroring y quedó definida la parrilla de salida con Lando Norris largando desde la pole y Checo Pérez en el fondo. ¿La sorpresa? Fernando Alonso, quien clasificó a Q2 con el nuevo AMR26B.

Publicidad

Parrilla de salida del GP de Hungría 2026

Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac)

Lando Norris fue el más rápido en la clasificación de Hungría (@F1)

Resultado de la clasificación

Eliminados en Q1:

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Alex Albon (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Checo Pérez (Cadillac)

Publicidad

Eliminados en Q2:

Liam Lawson (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Esteban Ocon (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Eliminación en Q3:

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Isack Hadjar (Red Bull)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (Audi)

Horario de la carrera del GP de Hungría 2026

País Hora de la carrera México y Centroamérica 07:00 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá 08:00 Venezuela, Rep. Dom., Bolivia, Puerto Rico, Chile 09:00 Argentina, Uruguay, Paraguay 10:00