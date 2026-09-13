Triunfo de Antonelli y abandono de Hamilton en el GP de España: las tablas de posiciones de la F1

Kimi Antonelli sigue imparable y se perfila para convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes ganó el Gran Premio de España 2026 en Madring y se separó tanto de George Russell como de Lewis Hamilton en la tabla de posiciones.
Kimi Antonelli, con el trofeo del GP de España 2026 (Getty Images)
Precisamente Hamilton fue el primero de los cuatro abandonos de la carrera y, desgraciadamente, Checo Pérez también fue parte de este grupo. Carlos Sainz y Lance Stroll completan la lista.
Resultado del GP de España 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Carlos Sainz (Williams) – DNF
- Checo Perez (Cadillac) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos
- George Russell (Mercedes) – 211 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 145 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así es Madring, el nuevo circuito del GP de España que debuta en la F1: vueltas, longitud y más
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 503 puntos
- Ferrari – 358 puntos
- McLaren – 306 puntos
- Red Bull Racing – 230 puntos
- Racing Bulls – 77 puntos
- Alpine – 68 puntos
- Haas – 21 puntos
- Audi – 17 puntos
- Williams – 11 puntos
- Aston Martin – 3 puntos
- Cadillac – 0 puntos
¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?
La próxima carrera de Fórmula 1 tras el Gran Premio de España en Madrid será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, que se disputará el sábado 26 de septiembre de 202.