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Fórmula 1

Triunfo de Antonelli y abandono de Hamilton en el GP de España: las tablas de posiciones de la F1

Kimi se alejó de sus perseguidores en el Mundial de Pilotos tras quedarse con la primera carrera en el nuevo circuito de Madring.

Realidades opuestas entre Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en Madring
© Getty ImagesRealidades opuestas entre Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en Madring

Kimi Antonelli sigue imparable y se perfila para convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes ganó el Gran Premio de España 2026 en Madring y se separó tanto de George Russell como de Lewis Hamilton en la tabla de posiciones.

Kimi Antonelli, con el trofeo del GP de España 2026 (Getty Images)

Kimi Antonelli, con el trofeo del GP de España 2026 (Getty Images)

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Precisamente Hamilton fue el primero de los cuatro abandonos de la carrera y, desgraciadamente, Checo Pérez también fue parte de este grupo. Carlos Sainz y Lance Stroll completan la lista.

Resultado del GP de España 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Liam Lawson (Red Bull)
  7. Franco Colapinto (Alpine)
  8. Oscar Piastri (McLaren)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (Audi)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Oliver Bearman (Haas)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
  19. Carlos Sainz (Williams) – DNF
  20. Checo Perez (Cadillac) – DNF
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  22. Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 211 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 145 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
  16. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 503 puntos
  2. Ferrari – 358 puntos
  3. McLaren – 306 puntos
  4. Red Bull Racing – 230 puntos
  5. Racing Bulls – 77 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Audi – 17 puntos
  9. Williams – 11 puntos
  10. Aston Martin – 3 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La próxima carrera de Fórmula 1 tras el Gran Premio de España en Madrid será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, que se disputará el sábado 26 de septiembre de 202.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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