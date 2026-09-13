Triunfo de Antonelli y abandono de Hamilton en el GP de España: las tablas de posiciones de la F1

Kimi se alejó de sus perseguidores en el Mundial de Pilotos tras quedarse con la primera carrera en el nuevo circuito de Madring.

Kimi Antonelli sigue imparable y se perfila para convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes ganó el Gran Premio de España 2026 en Madring y se separó tanto de George Russell como de Lewis Hamilton en la tabla de posiciones.

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Kimi Antonelli, con el trofeo del GP de España 2026 (Getty Images)

Precisamente Hamilton fue el primero de los cuatro abandonos de la carrera y, desgraciadamente, Checo Pérez también fue parte de este grupo. Carlos Sainz y Lance Stroll completan la lista.

Resultado del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) – DNF Checo Perez (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF

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Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos George Russell (Mercedes) – 211 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos Lando Norris (McLaren) – 186 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 145 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 503 puntos Ferrari – 358 puntos McLaren – 306 puntos Red Bull Racing – 230 puntos Racing Bulls – 77 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 21 puntos Audi – 17 puntos Williams – 11 puntos Aston Martin – 3 puntos Cadillac – 0 puntos

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La próxima carrera de Fórmula 1 tras el Gran Premio de España en Madrid será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, que se disputará el sábado 26 de septiembre de 202.