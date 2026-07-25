Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Hungría 2026 de la F1

Lando Norris fue el más rápido de la última sesión de libres y ahora buscará repetir su buen rendimiento en la clasificación.

Finalizaron los ensayos en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1. Este sábado a primera hora se llevó a cabo de Práctica Libre 3 en Hungaroring con Lando Norris (McLaren) a la cabeza y los pilotos se preparan para la clasificación que se disputará horas más tarde.

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Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Hungría

Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Checo Pérez (Cadillac)

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