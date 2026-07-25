Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Hungría 2026 de la F1

Finalizaron los ensayos en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1. Este sábado a primera hora se llevó a cabo de Práctica Libre 3 en Hungaroring con Lando Norris (McLaren) a la cabeza y los pilotos se preparan para la clasificación que se disputará horas más tarde.
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Hungría
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Checo Pérez (Cadillac)
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